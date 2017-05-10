Москва, 10 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Вступление Молдавии в НАТО — совершенно неприемлемый шаг, заявил 10 мая молдавский президент Игорь Додон в ходе встречи со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Presedinte.md Игорь Додон

Глава Молдавии отметил, что во внешней политике есть принципиальные для Кишинева моменты, в том числе сохранение государственности. «Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо», — сказал глава государства.

Молдавский президент также заострил внимание на третьем моменте, принципиально важном для его страны — это православие. Последним и очень важным для Кишинева вопросом является «стратегическое партнерство с нашими друзьями из России».

Напомним, Додон находится в России с официальным визитом. Он принял участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. 10 мая проходит его встреча с Володиным.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта молдавский премьер-министр Павел Филип на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Молдавия — страна нейтральная, но значимость партнерства с военным альянсом понимает.

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