Пречистое, Ярославская область, 10 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области по материалам прокурорской проверки территориальным Следственным Управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего прокурора Первомайского района Антона Агеева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Антон Агеев

Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в апреле 2014 года подозреваемый, занимая должность заместителя прокурора Большесельского района, приобрел через знакомых автомобиль HONDA CR-V. При этом на момент покупки он располагал информацией о том, что транспортное средство добыто преступным путем. Спустя непродолжительное время продал машину своему знакомому — участковому местного райотдела полиции. Когда тот узнал, что у машины «перебиты» номера, то он заявил об этом в правоохранительные органы. Потерпевшему был причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Отстранить от исполнения обязанностей прокурора может только суд. Сам Агеев не признает свою вину. Он говорит, что не знал о сомнительном происхождении автомобиля.

«Я жил тогда в Большом селе, а жена в Ростове. Нам нужен был второй автомобиль, и я попросил своих знакомых найти мне машину. Они нашли, меня немного смутила ее низкая цена, но мы очень нуждались в автомобиле и приняли решение ее купить. Но в этот год мы взяли в ипотеку квартиру в Ярославле и поняли, что выплачивать ипотеку, содержать семью и две машины — это тяжело. Поэтому я решил продать машину тем же людям, что мне ее и нашли. Но мой знакомый участковый узнал про это и попросил продать ему. Естественно, про перебитые номера я не знал. Я в прокуратуре работаю с 2008 года, и у меня ни разу не было никаких взысканий и наказаний. Стал бы я пускать свою карьеру под откос из-за машины?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор Антон Агеев.