Исламабад, 10 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что Пакистан станет азиатским тигром в течение двух лет, сообщает 10 мая GeoTV.

Pixabay.com Флаг Пакистана

Выступая в округе Нанкана-Сахиб, в провинции Пенджаб, Шариф также подчеркнул, что в скором будущем страна станет сильным региональным лидером.

Премьер-министр призвал оппозицию посетить строительство новой автомагистрали, чтобы лично убедиться в том, как страна увеличивает свою экономическую мощь.

По словам Шарифа, прежнее правительство оставило страны с большим дефицитом, в частности в сфере энергетики, что удалось устранить настоящему правительству.

«Мы вновь поставляем достаточное количество электричества и по разумным ценам», — отметил глава правительства.

Как отметил Шариф, народ перестал поддерживать оппозиционные партии, после того как по достоинству оценил работу правительства.

Напомним, азиатскими тиграми неофициально именуют четыре крупнейшие экономики, находящиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В их числе Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань. Указанные экономики развивались ускоренными темпами с начала 60-х годов XX века.