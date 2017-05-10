Ростов-на-Дону, 10 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Территориальное управлении Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области объявило конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ парадных фасадов дома купца Генч-Оглуева XIX века. Объект является памятником истории и культуры федерального значения, потому и деньги выделяют из госказны. Работы оценены в 5 млн 970 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

ИА REGNUM Здание ростовской администрации

В приложении содержится положительное заключение госэкспертизы на проведение реставрационных работ. Исследования были проведены в 2015 году столичными специалистами.

Согласно проекту, победитель конкурса должен будет воссоздать архитектурно-художественный облик парадных фасадов памятника: северного, южного и западного, отреставрировать строительные конструкции памятника. Кроме того, исполнителю необходимо сохранить и реставрировать конфигурации дверей и окон, сохранить существующую расстекловку, материалы и характер отделки фасадов конца XIX века.

Зданию, расположенному напротив ростовской администрации, вернут те цвета, в которые оно было окрашено в конце XIX века.

Отметим, что на реставрационные работы выделяется 90 календарных дней с даты подписания контракта.

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Напомним, судьба Парамоновских складов, расположенных на набережной Ростова-на-Дону, по-прежнему неизвестна. Пока проекта реконструкции памятника архитектуры нет. Тем временем историческая постройка, которой присвоен статус памятника федерального значения, постепенно разрушается.