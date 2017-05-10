Курган, 10 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Кургане перевернулся пассажирский автобус в результате дорожно-транспортного происшествия. Пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Курганской области.

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Сегодня, 10 мая, в 13:20 (11:20 мск) в региональный Центр медицины катастроф поступило сообщение о ДТП в Кургане на пересечении улиц Карбышева и Кузнецова. Произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Ford Fusion, при котором автобус перевернулся на крышу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части №3 экстренно эвакуировали пассажиров и других участников ДТП на безопасное расстояние от автобуса, работающего на газовом оборудовании. Пострадавшим оказали экстренную медпомощь.

По данным Центра медицины катастроф Курганской области, в результате ДТП пострадали семь человек — водитель легкового автомобиля, женщина-кондуктор и три пассажирки.

Девушка, назвавшая себя родственницей водителя иномарки, сообщила Znak.com, что причиной происшествия стала потеря им сознания — сердечный приступ.

Накануне, 2 мая, в Кургане поздно вечером произошла авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» и внедорожника Nissan Х-Trail. При проезде нерегулируемого перекрестка улиц Карла Маркса и Ленина женщина-водитель не уступила дорогу, и ее внедорожник протаранил пассажирский «ПАЗ». Автобус отлетел на угол здания. Женщина-водитель госпитализирована.

Отметим, что ДТП с участием пассажирского транспорта стали регулярными в столице Зауралья. Чаще всего виновными в происшествиях признаются водители автобусов. С 24 по 30 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проверили 935 автобусов на предмет законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров и их технического состояния. За неделю в отношении водителей пассажирского транспорта было составлено 295 административных материалов за различные нарушения. Из них, гесть водителей привлечены к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, пять — за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 15 — за нарушение правил перевозки людей, 47 — за управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.