Симферополь, 10 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. На материнский капитал в Крыму претендуют 38 отцов-одиночек, однако из-за правовой коллизии получить его они пока не могут. Об этом 10 мая сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, передает РИА «Крым».

sathyatripodi Двое детей

«Мы надеемся, что в этом году отцы-одиночки Крыма смогут оформить маткапитал. У нас 38 человек официально обратились на сегодняшний день», — заявила Клюева.

По ее словам, законопроект, который даст им возможность оформить маткапитал, уже внесен в Госдуму РФ.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок.

Сейчас право на получение материнского капитала не может быть реализовано некоторыми проживающими в Республике Крым и Севастополе отцами или усыновителями, поскольку претендовать на материнский капитал отцы могут в случае кончины супруги и при наличии у нее российского гражданства.

Таким образом, если мать детей умерла до 18 марта 2014 года — до даты воссоединения России и Крыма, — материнский капитал отец-одиночка получить не может, поскольку эти женщины являлись гражданками Украины.

В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.