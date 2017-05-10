Вашингтон, 10 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Военная помощь в виде партии артиллерийских гаубиц типа M-30 направлена в Сирию из России, передает 10 мая телеканал Fox News.

Косцов К.Н Гаубица М-30

Ссылаясь на данные Пентагона, СМИ сообщает, что в порт Тартус (Сирия) на грузовом судне отправлена 21 гаубица. Комментируя эти сведения, источник телеканала заявил: «Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал».

Также телеканал утверждает, что в Сирию из России был отправлен военный самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Уточняется, что скоро в ближневосточную страну будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Тогда у России в Сирии в два раза будет увеличено количество зенитных ракет, подсчитали источники телеканала.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля президент Сирии Башар Асад заявил, что члены незаконных вооруженных формирований за время конфликта уничтожили более половины средств сирийской системы ПВО.