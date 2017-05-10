Москва, 10 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Решение главы Белого дома Дональда Трампа отправить в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Об этом заявил в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Fbi.gov Джеймс Коми

«Это суверенное решение президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к РФ», — сообщил представитель Кремля журналистам.

По его словам, власти РФ рассчитывают, что данное решение Трампа никак не повлияет на двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. Данное решение глава Белого дома принял на основании рекомендаций генерального прокурора США.

Причиной увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР стала его «некомпетентность и неспособность к эффективному руководству».

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