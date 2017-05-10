Нарьян-Мар, 10 мая, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Как пояснили работники предприятия, в настоящее время поиски осложнены погодными условиями — из-за распутицы передвигаться по тундре сложно как на упряжке, так и на снегоходах. Сейчас расстояние от места нахождения важенки с оленёнком до стада составляет около 20 километров.

Jon Nickles Северный олень

Тэмуйка отстала от основного стада после 25 апреля во время перегона на летние пастбища. Сейчас животное продолжает двигаться. По словам оленеводов, важенки постарше, как правило, сами возвращаются в стадо, но потерявшейся самке всего два года, поэтому её дальнейшие действия трудно предсказать.

Система спутникового мониторинга установлена на 13 оленях Ненецкой АПК в январе 2017 года в рамках пилотного проекта, финансированного одной из нефтяной компаний НАО. Система мониторинга включает терминалы спутниковой связи TracerPro «Гонец» (ошейники на оленях), с помощью которых можно в любое время определить местонахождение бригады или стада, а также программное обеспечение, которое установлено на компьютерах предприятия. Информация о передвижении оленей отображается на карте в режиме онлайн.

По статистике внедрение такой системы спутникового мониторинга влияет на сокращение потерь стада минимум на 50%, что в свою очередь позволяет получить дополнительную продукцию оленеводства (17% от общего производства). Кроме того, данная система помогает определять местонахождение бригады и стада, что облегчит поиски людей и оленей в случае непредвиденных ситуаций. Использование спутниковых ошейников в хозяйствах Ненецкого округа позволяет своевременно выявлять и устранять случаи нарушения движения оленей по смежным земельным участкам и соблюдать пастбищеоборот. Помимо этого, каждое устройство снабжено тревожной кнопкой, которую оленеводы могут нажать во время опасности, и сигнал будет передан из любой точки.

Отметим, что оленеводства является одной из основных отраслей ведения сельского хозяйства в НАО. Этому виду деятельности уделяется повышенное внимание со стороны властей, так как коренные жители региона — ненцы — традиционно пасут оленей на протяжении многих сотен лет и предпочитают вести кочевой образ жизни. Каждый год в августе в округе широко отмечается праздник — День оленя.