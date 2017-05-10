Севастополь, 10 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Жители района Стрелецкой бухты в Севастополе требуют от властей города не лишать их последнего места отдыха и завершить реконструкцию пляжа «Солнечный» в установленный срок — к 1 июня. Городское правительство надеется нивелировать протестные возмущения, ожидая, что подрядчик добровольно возьмет на себя ответственность за безопасный проход людей к морю через стройплощадку, что маловероятно. Пока же пляж не включен в список эксплуатации в летний период, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Дорога на пляж «Солнечный»

Общественная группа жителей района обвиняет структуры правительства Севастополя в том, что работы по реконструкции пляжа «Солнечный» начаты только накануне летнего сезона, а сам проект требует доработки, поскольку не учитывает потребности пожилых людей.

Они предлагают расширить территорию пляжа, укрепить обрыв, сделать удобные входы в море.

Светлана Иванова ИА REGNUM Реконструкция парка и пляжа входит в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя

«Это абсурдно — начинать реконструкцию в апреле, этот аврал непонятен жителям. Предвижу, что администрация будет оправдывать тем, что поздно были выделены деньги. Но это значит, что правительством не были представлены убедительные аргументы. Трех лет было достаточно, чтобы промониторить зоны отдыха, а они находятся в ужасном состоянии. Стыдно перед гостями города», — сказала ИА REGNUM участник общественной группы Татьяна Черкашина.

Светлана Иванова ИА REGNUM Люди не верят, что работы на «Солнечном» закончат в указанный срок

«На «Солнечном» пляже отдыхает целый район. У нас здесь живут пожилые люди, много семей с маленькими детьми — мы не можем ездить на дальние пляжи», — рассказывает Татьяна Попова.

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Пожилые люди регулярно проводят собрания перед забором стройки, они возмущены тем, что лишены последнего места отдыха: ближайший небольшой по размерам пляж «Песочный» малопригоден, а на морские купания в заповеднике «Херсонес Таврический» введен запрет. Жители готовят обращения президенту РФ, в правительство Севастополя, Гагаринский муниципалитет и городскую прокуратуру: «Такое неуважительное отношение к горожанам — просто недопустимо!».

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Светлана Иванова ИА REGNUM Из госбюджета выделено 134, 190 млн рублей

В защиту жителей Стрелецкой выступила председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева. «Катастрофическая ситуация. Социальное напряжение зашкаливает, к нам обращаются сотни людей. Совершенно недопустимо оставить «Солнечный» закрытым на весь купальный сезон», — сказала она.

Добавим, объект входит в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя и включает кроме реконструкции дорог, благоустройство территории у заповедника «Херсонес Таврический»: «Парк имени Анны Ахматовой» и прибрежной зоны пляжа «Солнечный». На это были выделены средства из федерального бюджета в размере 134,190 млн рублей. Работы на пляже должны быть закончены 31 мая, а весь объект сдадут до конца 2017 года.

Согласно планам, на пляже будут реконструирована набережная и места отдыха у моря, построены амфитеатр со сценой, множество спортивных площадок и другое.

В свою очередь, представитель компании-подрядчика, исполнительный директор АО «Ривьера» (г. Москва) Александр Бровкин сообщил, что уложится в срок до 31 мая по строительно-монтажным работам на береговой линии. Подрядчик уверяет, что пытается снизить накал и тревогу жителей, показывая им ход работ на стройплощадке.

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«У меня есть государственный контракт, но я понимаю социальную значимость и не перекрываю парк, хотя это является единой строительной площадкой. Насколько это будет возможно, я буду делать так, чтобы в течение летнего периода вы могли комфортно пользоваться пляжем», — заверяет он возмущенных жителей.

Бровкин добавил, что обслуживание и администрирование пляжа — не входит в круг его работ, как и обеспечение безопасности отдыхающих, — это обязанность арендатора пляжа.

Как заявили в правительстве города, «Солнечный» выведен из эксплуатации до окончания реконструкции парка им. Ахматовой, так как он входит в состав строительной площадки. Хотя «пляж действительно будет готов к сезону», «Солнечный» летом работать не будет.

«Мы не будем рекомендовать подрядчику открыть пляж к 1 июня, иначе вся уголовная ответственность будет на нем, — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников. — Единственно, мы можем попросить подрядчика сделать весь объект быстрее».

При этом власти надеются, что подрядчик добровольно возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности людей при прохождении на территорию. В том случае отдыхающие смогут попасть на море.

«Если будет решен вопрос о безопасном коридоре для прохождения на пляж, мы готовы подготовить пляж и эксплуатировать его в этом году», — сказал директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Однако он добавил, что госконтрактом никакие технологические проходы не предусмотрены. Также сообщается, что с оператором пляжа договор приостановлен на время проведения реконструкции.

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