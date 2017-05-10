Сыктывкар, 10 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Пользователи популярной социальной сети сообщили, что пассажиры рейса Сыктывкар-Москва три раза возвращались по разным причинам обратно в аэропорт. Как передает корреспондент ИА REGNUM, судя по он-лайн табло аэропорта этот борт авиакомпании «Ютейр», который должен был отправится в Москву еще 9 мая в 20.00, так и не улетел.

PartizanishRus Действующий международный терминал в аэропорту Сыктывкара

Информационное агентство БНК со ссылкой на директора сыктывкарского аэропорта Владимира Александрова передает, что первоначально задержка рейса произошла по погодным условиям. Из-за обильного снегопада в столице Коми самолет из Москвы был вынужден уйти на запасной аэродром и приземлиться в Кирове. В Сыктывкаре его ждали около 19 вечера 9 мая.

Дождавшись прояснения над Сыктывкаром, самолет перелетел из Кирова в столицу Коми около 23 часов. Однако уже с полуночи до 6 утра 10 мая аэропорт Сыктывкара был закрыт на очистку взлетных полос от мокрого снега.

«Рейс №376 готовился к вылету сегодня, после посадки пассажиров и выруливания на старт во время разбега экипаж доложил о столкновении с птицей. Самолет вынужден был вернуться на стоянку. Сейчас работает комиссия, обследует состояние летного поля и самолета», — рассказал БНК директор аэропорта.

По его словам, столкновение с птицей в аэропорту Сыктывкара — явление нечастое. Причиной тому стали также резко изменившаяся в последние сутки погода и выпавший снег. Оставшиеся из-за снега без корма птицы перебрались на очищенную от сугробов территорию аэропорта.

Отметим, что на данный момент из Сыктывкара также задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Усинск и Ухту.