Оренбург, 10 мая, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области глав муниципальных образований предупредили об ответственности, в том числе финансовой, за недостоверные сведения в отчетах по ликвидации ветхого жилого фонда. По словам министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбужья Александра Полухина, впервые за все время реализации программы Минстроем области зафиксирован факт предоставления недостоверных сведений. В частности, Абдулинский городской округ указал данные о расселении 33 аварийных помещений, хотя по факту было расселено только 30 помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В результате в Оренбуржью применены штрафные санкции. Регион обязан выплатить 500 тыс. рублей. Полухин сделал особый акцент на том, что эти средства будут взысканы с местного бюджета Абдулинского городского округа.

Стоит отметить, в Оренбургской области общий объем областного аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет 204,5 тыс. кв. метров. На данный момент ликвидировано 142,9 тыс. кв. метров аварийного жилья — 69,9% от планового показателя. Новые квартиры получили почти 9 тысяч человек. За 2017 год предстоит переселить более 4 тысяч человек из 61,6 тыс. кв. метров.

Примечательно, что регион ежегодно успешно справляется с выполнением целевых показателей по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, поэтому Фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает области финансовую поддержку. В 2017 году на реализацию заключительного этапа программы фонд выделит 33,9 млн рублей. В общей сложности финансирование программы, осуществляющееся за счет средств бюджетов всех уровней, составляет почти 6 млрд рублей.