Днепропетровск, Украина, 10 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Украинские радикалы могут выйти на улицу и применить оружие, если вновь произойдет ситуация, подобная той, что была в Днепропетровске (с мая 2016 года переименован в Днепр), написал 10 мая бывший лидер неонацистской украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Неонацист

Таким образом, бывший лидер неонацистов прокомментировал столкновения между участниками «Марша Победы», украинскими радикалами и правоохранительными органами 9 мая в Днепропетровске.

По мнению Яроша, «заверения правоохранителей Днепра, что «у них все под контролем», оказались фикцией».

«Если же власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность Вилкула (Александр Вилкул, депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» — прим. ред.) и им подобных, — заговорит улица, а возможно, и стволы», — написал Ярош.

Также неонацист заявил, что массовых увольнений, которые провел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, «недостаточно».

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«Полный разгром антигосударственной бандгруппировки «Оппоблок», аресты «титушни» и, главное, организаторов кремлевского шабаша в Днепре — единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну и не забыть о сепарской мусорне в украинской полицейской форме», — подчеркнул бывший лидер украинских националистов.

Ранее точно с такими же заявлениями выступил мэр Днепра Борис Филатов, который заявил, что «зря поверил полиции» и что, в случае повторения ситуации, будет «подымать людей».

Напомним, «Оппозиционный блок» был организатором «Марша Победы» 9 мая в Днепропетровске. После ряда столкновений Нацполиция окружила колонну, не позволив провокаторам препятствовать ее ходу. После этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил об увольнении всего командующего состава Нацполиции Днепропетровской области.