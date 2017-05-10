Казань, 10 мая, 2017, 15:19 — ИА Регнум. На одной из татарских птицефабрик обнаружен геном птичьего гриппа. Диагноз, выставленный сотрудниками ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория», был подтверждён во Владимире. В связи с этим поголовье в 400 тысяч кур будет уничтожено, а ООО «Птицекомплекс Лаишевский» грозят существенные убытки.

Torange.biz Домашняя птица

Предприятие находится в 45 км от Казани и на сегодня снабжает яйцом и куриным мясом не только республику, но и соседние регионы. Вокруг предприятия установят пятикилометровую зону карантина, а птицефабрики региона ждёт проверка.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне Главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана направило по муниципальным районам рекомендации об ограничении свободной продажи продукции предприятия. Меры рекомендовано соблюдать вплоть до отдельных распоряжений.

Между тем, государственные ветеринарные инспекторы продолжают обнаруживать на татарских рынках и другую опасную продукцию. Так, 6−7 мая в городе Чистополе было изъято свыше 1 175 кг мяса птицы, которое произведено ООО «Евродон». Предприятие находится в Ростовской области и на нём ранее был зарегистрирован птичий грипп.