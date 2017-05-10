Нью-Йорк, США, 10 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Церемония вручения премии «Грэмми» в 2018 году пройдет не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке, такое решение приняла Национальная академия искусства и науки звукозаписи 9 мая, сообщает Variety.

Dmileson Grammy

60-я юбилейная церемония награждения «Грэмми» пройдет 28 января 2018 года в Мэдисон-сквер-гарден, трансляцию церемонии будет в 46-й раз осуществлять компания CBS.

Большую часть своей истории местом церемонии награждения становился то Лос-Анджелес, то Нью-Йорк. Но после публичной размолвки между руководителем Академии Майклом Грином и мэром Руди Джулиани церемония с 1999 по 2002 год проводилась в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе.

В 2003 году победителей премии вновь награждали в Мэдисон-сквер-гарден. Все последующие года она проводилась в Лос-Анджелесе. В 2016 году ситуация стала меняться после того, как Джули Менин была назначена мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио главой новой комиссии по медиа и развлечениям.

Издание пишет, что она была той движущей силой, которая объединила многих спонсоров для того, чтобы покрыть расходы на организацию церемонии.

Напомним, премия «Грэмми» была учреждена 14 марта 1958 года. На церемонии выдают награды тем исполнителям, которые добиваются музыкальных достижений в различных стилях и направлениях, при этом коммерческий успех их композиций или место в хит-параде не имеют значения.