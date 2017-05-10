Самара, 10 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Самаре 9 мая задержан 47-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в убийстве своей сожительницы, на него заведено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Pixabay.com Убийство

По версии следствия, в конце апреля 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 35-летней сожительницей. Он не менее 50 раз ударил ее по голове, после чего женщина скончалась. Через две недели подозреваемый решил расчленить тело женщины и выкинуть части тела в уличные мусорные баки. Когда он выносил пакеты на улицу, его увидели соседи, которые почувствовали характерный запах.

Одна из соседок, обнаружив в мусорном баке часть человеческой ноги, обратилась в правоохранительные органы. Во время допроса подозреваемый рассказал о совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия тело его сожительницы было обнаружено на балконе.

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.