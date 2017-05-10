Анкара, 10 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Противоречия между союзниками по НАТО возникли после того, как президент США Дональд Трамп одобрил поставки вооружения сирийским курдам.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Анкара считает курдов, воюющих против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористами, в то время как они помогают в освобождении от боевиков города Ракки, столицы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

«Мы будем тесно сотрудничать с Турцией в поддержке их безопасности на их южных границах», — подчеркнул Мэттис.

Турция, по словам Мэттиса, — «южная граница Европы», поэтому Вашингтон и Анкара продолжат тесное сотрудничество.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп одобрил поставки вооружения курдским ополченцам, воюющим против террористов в Сирии, что вызвало жесткую реакцию со стороны Турции, которая выразила надежду на то, что Вашингтон пересмотрит свое решение.