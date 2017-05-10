Министр обороны США уверен, что проблемы с Турцией будут решены
Анкара, 10 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Противоречия между союзниками по НАТО возникли после того, как президент США Дональд Трамп одобрил поставки вооружения сирийским курдам.
Анкара считает курдов, воюющих против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористами, в то время как они помогают в освобождении от боевиков города Ракки, столицы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.
«Мы будем тесно сотрудничать с Турцией в поддержке их безопасности на их южных границах», — подчеркнул Мэттис.
Турция, по словам Мэттиса, — «южная граница Европы», поэтому Вашингтон и Анкара продолжат тесное сотрудничество.
Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп одобрил поставки вооружения курдским ополченцам, воюющим против террористов в Сирии, что вызвало жесткую реакцию со стороны Турции, которая выразила надежду на то, что Вашингтон пересмотрит свое решение.