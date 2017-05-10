Москва, 10 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Отношения Российской Федерации с Германией развиваются не такими «позитивными темпами», как с Турцией. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Мир» глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги встреч президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все прошло конструктивно, весьма полезно, — говорит российский министр. — Результаты, разумеется, были несколько различающимися, учитывая, что это две разных страны, два наших разных партнера».

При этом Лавров добавил, что отношения РФ с Турцией сейчас продвигаются гораздо более «позитивными темпами, нежели отношения с Германией».

«Тем не менее с ФРГ у нас товарооборот остается по-прежнему один из наиболее крупных после Китая, по-моему, второй он товарооборот после Китая», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2—3 мая президент РФ Владимир Путин провел в Сочи рабочие встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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