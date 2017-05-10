Кобе, Япония, 10 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Результаты матчей московского «Динамо», проведённых 9 и 20 мая на женском чемпионате мира среди клубов в Японии.

(сс) TaniaVdB Волейбол

«Динамо» (Москва) — «Вакыфбанк» (Турция) 0:3 (22:25 19:25 18:25)

(22:25 19:25 18:25) «Хисамицу Спрингс» (Япония) — «Динамо» (Москва) 0:3 (9:25 19:25 30:25)

Решающий для выхода в полуфинал матч москвички сыграют с бразильским клубом «Рексона Сеск» послезавтра, 12 мая. Победитель этого матча выйдет в полуфинал турнира.