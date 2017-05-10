Тегеран, 10 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Иран привлекает в свою нефтегазовую отрасль все больше иностранных инвесторов. В частности, российская компания «Татнефть» рассматривает возможность занять крепкую позицию на рынке ИРИ. Об этом сообщил журналистам представитель нефтекомпании Рустам Шарапов в Иране на выставке нефти и газа, передает The Fars News Agency.

Нефтяная вышка

Шарапов заявил: «Мы только в начале пути, и мы все еще надеемся, что наша деятельность будет иметь взаимные интересы для нас и наших иранских партнеров».

По словам представителя российской нефтяной компании, «Татнефть» в настоящее время думает по поводу совместной работы с иранской стороной в разведке, товарных закупках, нефтепромыслах и передаче технологий. В этих областях у компании богатый опыт. Чиновник также обратил внимание на то, что нефтепроизводство «Татнефти» в последнее время значительно выросло и составило около 28 млн тонн нефти.

О планах компании закрепиться с Иране говорил еще в июне 2016 года гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов на годовом собрании акционеров. Тогда он отмечал, что ПАО «Татнефть», входящее в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, ждет стабилизации ситуации в Ливии и Сирии для возобновления там геологоразведочных работ, а также намерена начать работы в Иране.

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Дело в том, что с 2011 года программа «Татнефти» по геологоразведочным работам была приостановлена в Сирии и Ливии из-за политической ситуации на территории этих стран. По словам Маганова, при благоприятных условиях компания готова возобновить свои проекты в странах. По поводу Ирана же гендиректор «Татнефти» сказал, что опыт работы компании на выработанных месторождениях может оказаться здесь востребованным.

Что касается конкретно ИРИ, то российская компании работает тут с 2002 года. Тогда «Татнефть» и НИИ нефтяной промышленности Ирана заключили контракт стоимостью $1 млн на проведение буровых работ на нефтяном месторождении Купал на юго-западе Ирана. Через год Тегеран предложил компании принят участие в модернизации производственных мощностей Ирана и освоении месторождений нефти и газа.

Сотрудничество развивалось, и еще через год «Мостазафан» и «Татнефть» решили создать совместное предприятие по разработке месторождений нефти в Иране. Так, в 2005 году было создано СП «ПарсТат». Его основной задачей было участвовать в тендерах на разработку нефтяных месторождений, проводимых Министерством нефти и газа ИРИ.

Сегодня же «Татнефть» ведет в Иране только сервисную деятельность. Доходность таких проектов оценить сложно. Однако, по мнению экспертов, российская нефтекомпания рассматривает Иран как одно из важных направлений внешнеэкономической деятельности, она первой из российских компаний вышла на этот рынок и рассчитывает закрепиться на нем.

После снятия части западных санкций с Ирана, Тегеран, желая, как можно скорее восстановить свою нефтяную отрасль, значительно пострадавшую ограничений, пытается привлекать как можно больше иностранных инвесторов. Как отметил замминистра иностранных дел ИРИ Мортеза Сармади, власти находятся на финальных стадиях переговоров в зарубежными компаниями, интересующимися энергетическими проектами в стране. Так, ранее было одобрено уже 29 контрактов, составленных по новой модели.

Также ранее сообщалось, что известная норвежская нефтяная компания Statoil, которая уже работает в Иране, намерена расширять свое присутствие на этой территории. Компания готова сотрудничать с ИРИ в области геологоразведки и бурения нефтяных скважин в Каспийском море. Более того, по этим проектам уже подготовлено технико-экономическое обоснование.