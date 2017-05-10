Кишинёв, 10 мая, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Правящая Демпартия Молдавии не откажется от измерения избирательной системы несмотря на протесты оппозиции, а также намерена полностью изменить структуру правительства страны. Об этом заявил 10 мая на брифинге лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Молдавии

Плахотнюк сказал, что первый этап реформы пройдет до выборов 2018 года, и они будут организованы по смешанной системе, за которую в начале мая проголосовали демократы и социалисты. В то же время Демпартия, по его словам, не намерена отказываться от идеи чисто одномандатной системы, и намерена ввести ее после выборов 2018 года в качестве второго этапа реформы.

«После того, как в 2018 году, голосование пройдет по смешанной системе, граждане сразу увидят выгоды одномандатной системы. Я уверен, что на выборах в 2022 году ни один политик не сможет заблокировать право напрямую избирать депутата», — считает Плахотнюк.

Он заявил, что представители оппозиции пытаются помешать реформе, проводя акции протеста и «пытаясь надавить на экспертов Венецианской комиссии», которые сейчас находятся в Кишиневе. «Но комиссия не вмешивается в суверенное право страны устанавливать избирательную систему. Так что никто ничего не навязывает Молдавии, как спекулируют некоторые представители оппозиции. Эксперты комиссии прибыли со своими мнениями, которые усиливают законность этой политической реформы», — уверен Плахотнюк.

Прибывшую в Кишинев делегацию Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ 10 мая принял председатель парламента Молдавии Андриан Канду. Он заявил, что в ходе реформы молдавские власти учтут рекомендации и предложения Венецианской комиссии и других «партнеров по развитию».

Делегация Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ встретилась также с лидерами оппозиции Майей Санду и Андреем Нэстасе. Они выступили против планов демократов и социалистов поменять избирательную систему и обвинили в сговоре лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона. «Попытку Плахотнюка спасти себя с помощью Додона и погрузить страну в темноту диктатуры нужно прервать», — заявил Нэстасе.

Заключение Венецианской комиссии по проекту изменения избирательной системы Молдавии будет опубликовано в июне.

5 мая молдавский парламент одобрил в первом чтении сразу два проекта по изменению избирательной системы. Первый — предложенный демократами — предполагает переход к одномандатной системе, второй — предложенный социалистами — предусматривает смешанную избирательную систему. Впоследствии социалисты и демократы приняли решение объединить два проекта ко второму чтению, за основу взят проект смешанной системы. Оппозиция в ответ объявила о начале ежедневных акций протеста, чтобы не допустить изменения системы выборов.