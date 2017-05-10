Чебоксары, 10 мая, 2017, 15:12 — ИА Регнум. По версии следствия, с января по март 2017 года, пока его противоправная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в одном из сёл Комсомольского района злоумышленник из своего дома торговал самогоном.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Самогон

«Самогон содержал метанол, сивушные масла и другие микропримеси, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. Указанная продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что подтверждено результатами проведенных по уголовному делу судебных экспертиз», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, в ходе проведенного обыска из дома обвиняемого изъяты самогонный аппарат и более 500 литров браги и самогона, приготовленного для продажи. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2016 году в Вурнарском районе Чувашии под уголовное преследование попал 46-летний предприниматель. По версии следствия, в 2014—2015 году он сбывал местным жителям самогон, опасный для жизни и здоровья. В ходе обыска из квартиры подозреваемого изъяты самогонный аппарат и 1,1 тыс. литров браги и самогона, разлитые в 200-литровые бочки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Ему было назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Также в прошлом году в Новочебоксарске вынесен приговор 48-летнему безработному горожанину, который 4 года продавал поддельную алкогольную продукцию под видом известных марок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе следствия у злоумышленника в гараже изъято свыше 4,4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Кроме того, обнаружено 73 пятилитровые канистры с немаркированной спиртосодержащей жидкостью, в семи из которых находился алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности: он содержал токсичные микропримеси. Ущерб правообладателям товарных знаков оценивался в 2,7 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.