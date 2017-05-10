Мурманск, 10 мая, 2017, 16:32 — ИА Регнум.

Жители мурманского микрорайона Абрам-Мыс и села Минькино Кольского района Мурманской области жалуются на мутную воду, которая на протяжении последних дней течёт из кранов в их домах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за качеством воды ведётся постоянный мониторинг.

Pixabay.com Мутная вода

«Управлением вынесены постановления, направленные на профилактику возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний на указанных территориях, — добавили в ведомстве. — Главами администраций муниципальных образований проводится комплекс мероприятий в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой».

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка на территориях остаётся благополучной. Тем временем, в обслуживающей организации — ГОУП «Мурманскводоканал» пояснили, что загрязнение питьевой воды в указанных районах уже происходило весной 2014 года.

«Причина загрязнения — паводок, — отметил представитель предприятия. — Есть река, Большая Лавна, из неё осуществляется забор воды. На Абрам-мысе вода только хлорируется, там нет сооружения водоподготовки в принципе, к сожалению, на западном берегу есть такая проблема».

Отметим, жители Мурманской области регулярно сталкиваются с проблемами, связанными с обеспечением населения чистой питьевой водой. В частности, в начале года стало известно о том, что в посёлке Сафоново Мурманской области из кранов течёт цветная вода с избытком железа. Причём среди основных причин появления ржавой воды — отсутствие на водозаборе современных очистных сооружений для специальной водоподготовки.