Москва, 10 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Возвращение к торгам после майских каникул дается российской валюте непросто, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. 10 мая доллар США к середине торгового дня в среду стоит 57,96 рубля и растет на символические 0,05%. Евро падает заметно и торгуется по 62,99 рубля (-1,2%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рублевая стоимость «бочки» нефти продолжает сокращаться. Сегодня она составляет около 2846 рублей, что ниже необходимого уровня для российского бюджета», — отметила эксперт.

«Биржевая конъюнктура в общем и целом располагает к продолжению покупок пары доллар/рубль, однако инвесторам интересно начинать выкупать инструмент немного ниже. От области 57,50 могут начаться масштабные покупки доллара США с целью к 59,50−59,75», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, «даже при сегодняшней стоимости нефти и предыдущих фактах ослабления рубля российская валюта выглядит слишком дорогой».

Добавим, на 11 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Официальный курс доллара снизился на 45 копеек и составил 58,08 рубля. Курс евро понизился на 97 копеек до 63,26 рубля.

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