Санкт-Петербург, 13 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 30 апреля состоялось заседание Петроградского Совета. С докладом по вопросу о созыве международной социалистической конференции и о воззвании к социалистам всех стран о поддержке русской демократии в борьбе ее за мир выступил Скобелев.

Военный и морской министр Александр Иванович Гучков

Он заявил, что русская революция имеет значение не только национальное, но и интернациональное. Это было выражено в воззвании к народам мира. Свержением царя был снят с порядка дня вопрос о международном жандарме. Но остается вопрос об освобождении от войны.

«Мы хотим мира скорого, но не мира сепаратного, за спиной французской и английской демократии. Отсюда вывод: мы против того, чтобы одна часть русских заключала на фронте сепаратный мир с германской воинской частью… Пока мы братаемся на фронте, французская армия, а значит и французская демократия стонет под ударами германцев, перебросив туда свои главные силы.

Мы будем брататься с немцами, если они к нам возвратятся таким же революционным народом, каким являемся мы к ним. Покамест же этого нет, мы будем готовы защищать свои красные знамена, будем готовы проливать кровь за мир в международных размерах».

Скобелев оглашает принятую ранее резолюцию Исполкома о созыве международной конференции и затем заявляет, что на его долю «выпала высокая честь поехать в Стокгольм для осведомления, касающегося созыва этой конференции», но что перед тем, как соберется эта конференция, Совет должен подать свой веский голос в виде особого воззвания к социалистам всего мира.

«Мир без анексий и контрибуций на основе самоопределения народов — эта формула, воспринятая без задних мыслей пролетарским разумом и сердцем, дает платформу, на которой могут, на которой должны столковаться трудящиеся всех стран, воюющих и нейтральных, чтобы установить прочный мир и общими усилиями залечить раны, нанесенные кровавой войной. Временное Правительство революционной России усвоило эту платформу.

К социалистам воюющих стран и нейтральных стран обращается революционная демократия России с призывом не допустить торжества империалистов. Пусть дело мира, начатое Российской революцией, будет доведено до конца усилиями международного пролетариата. Для объединения этих усилий Пет. Сов. Р. и С. Д. решил взять инициативу созыва международной конференции всех социалистических партий и фракций всех стран».

Скобелев Матвей Иванович

После доклада Скобелева ставится на голосование и принимается большинством против большевиков и социалистов-революционеров максималистов резолюция Исполкома о созыве международной конференции. Воззвание к социалистам всего мира принимается большинством против максималистов, анархистов и большевиков.

Докладчиком по вопросу о воззвании к армии выступил Церетели. Он заявил, что лозунг «без завоеваний» солдатами понят в том смысле, что совсем нельзя наступать. Надо разъяснить им, что цели войны определяются не стратегией, и что стратегические обстоятельства могут требовать иногда и наступательных действий. Борьба за мир была ими понята также неправильно: они поняли ее в том смысле, что надо заключать соглашение на фронте. Но братание на фронте есть братание армии революционной с армией империалистической, и германское империалистическое начальство может использовать это братание для провокации. В воззвании к армии говорится, что рабочие и крестьяне России всею душою стремятся к миру, но что этот мир должен быть всеобщим миром для всех народов по их общему соглашению.

«Что будет, если мы захотим мира, сепаратного мира только для себя, что будет, если русская армия сегодня воткнет штыки в землю и скажет, что она больше воевать не хочет, что ей нет дела до того, что творится на всем белом свете? Будет то, что разгромив наших союзников на Западе, германский империализм всей силой своего оружия обрушится на нас. Будет то, что, германский империализм, германские помещики и капиталисты поставят свою тяжелую пяту на нашу шею, захватят наши города, села и земли, обложат русский народ данью… К гибели вас самих, к гибели русской свободы ведут люди, уверяющие вас, что братание—путь к миру. Не верьте им!»

Воззвание к армии принимается большинством против большевиков и анархистов. В заключение собранием принимается (против 3) резолюция Исполкома о недопустимости захвата анархистами помещений, принадлежащих частным лицам.

Военный и морской министр Гучков 30 апреля передал министру-председателю Львову следующее письмо:

«Милостивый государь, князь Георгий Евгеньевич! Ввиду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране и, в частности, власть военного и морского министра в отношении армии и флота, — условий, которые грозят роковыми последствиями и обороне, и свободе, и самому бытию России, я по совести не могу долее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творят в отношении родины, а потому прошу Временное Правительство освободить меня от этих обязанностей. А. Гучков.»

Гучков издал приказ по армии и флоту о сложении с себя обязанностей военного и морского министра и о поручении управления военным министерством генералу от артиллерии Маниковскому, а за его предстоящим выездом в ставку — временно генералу Новицкому, и морским министерством — контр-адмиралу Кедрову.

Матросы-добровольцы перед отправкой на фронт

А.Гучков вспоминал позже:

«Попытку вернуть меня сделал Терещенко, который питал какие-то надежды на меня. Он приехал ко мне и убеждал, чтобы я взял отказ назад, что он думает, что для меня тяжело военное ведомство, и убеждал меня взять Министерство иностранных дел. Но оно было только производным из других. Если мы не могли привести страну в порядок, никакого смысла не было, и я от этого отказался».

А.Керенский так вспоминал об этом дне:

«Должен со всей откровенностью признаться, что с самого начала гучковского кризиса меня не оставляло предчувствие, что именно на меня ляжет тяжелое бремя его наследства. Может быть, это ощущение и побудило меня 29 апреля столь настойчиво отговаривать его от отставки, обещая всяческую поддержку и убеждая в том, что психологический климат на фронте изменился к лучшему. Сама мысль возложить на свои плечи такую огромную ответственность повергала меня в ужас, а посему я был просто не в состоянии дать немедленный ответ. Я ушел из зала заседания, пообещав вернуться как только приму решение.

Предавшись размышлениям в тиши своего кабинета в здании министерства юстиции, я поначалу посчитал для себя невозможным отказаться хоть на какое-то время от участия в принятии главных политических решений в составе правительства. Политическая ситуация внутри правительственной коалиции была настолько нестабильна, что пустить дела на самотек было нельзя. Придя к такому выводу, я было потянулся к телефону, намереваясь сообщить о своем отказе, но туг мне неожиданно пришла в голову мысль о том, что ждет мою работу, правительство, Россию, если нам будет навязано «перемирие». Через два-три месяца полностью развалится русский фронт, на западе завершится успехом «генеральный план» Гинденбурга—Людендорфа, а Россия окажется во власти германских претендентов на мировое господство.

Этого нельзя допустить любой ценой! Никто в России не собирается заключать сепаратного мира с Германией. Россия не может допустить поражения своих союзников, ибо связана с ними общей судьбой. Замыслы Гинденбурга должны быть сорваны, а для этого необходимо возобновить военные операции на русском фронте.

После нескольких часов тяжелейшей внутренней борьбы я в конце концов пришел к выводу, что у правительства, у Верховного командования и у меня самого нет альтернативы, и позвонил Львову, сообщив ему о согласии занять предложенный мне пост».

Военный и морской министр Александр Иванович Гучков (1862–1936)

На съезде делегатов фронта 30 апреля выступили с объяснениями представители военного министерства: министр Гучков и его помощники генералы Маниковский, Филатьев и Новицкий. По вопросу о боевом значении армии выступил Маниковский. Боевых запасов у русской армии хватило лишь на первые месяцы войны. Наладить дело удалось только при помощи мобилизации промышленности. Это дало возможность усилить в 3 раза подачу боевого снабжения против того, что было в начале войны. Кроме транспорта, тяжелые условия промышленности объясняются тем, что оборудование всегда получали из-за границы. Если удастся справиться с транспортом, с обеспечением заводов сырьем и рабочими руками, то армии будут подавать всего необходимого столько, сколько ей будет нужно.

Филатьев дал объяснения по вопросам финансовым. Война стоит до 40 миллионов руб. в день, между тем в июле 1914 г. она стоила 19 миллионов в день.

Новицкий заявил, что ему ничего неизвестно о применении в данное время старых приказов о розгах. По вопросу об «уклоняющихся» Новицкий заявил, что сейчас «комиссия по отсрочкам» занята тщательным пересмотром получивших таковые. В заключение Новицкий сообщил, что имеется приказ, который будет скоро опубликован, о прекращении отдания чести. Гучков сообщил о том, что он сегодня передал письменное заявление Львову с просьбой освободить его от обязанностей военного и морского министра. Опасность, угрожающую реформам и самому существованию армии и свободе России, министр видит в том, что на началах случайности отдельных требований и решений митингов нельзя получить ни благосостояния государства, ни благосостояния армии. Спасение России — в сильной власти, способной подавить дезорганизацию.

После Гучкова выступил с речью представитель большевиков Зиновьев. Война, по мнению Зиновьева, должна быть кончена посредством братания, а не посредством втыкания штыков в землю. Когда власть перейдет к Советам, германское правительство уже не сможет говорить, что Россия хочет разгромить Германию, и тогда немцы также прекратят войну. Коснувшись земельного вопроса, Зиновьев сказал, что землю нужно взять немедленно, так как уроки истории свидетельствуют, что остается у народа только то, что он успевает захватить во время революции.

По сообщению «Правды» от 30 апреля, Гельсингфорский Совет депутатов армии и флота и рабочих, считая, что настало время для ухода империалистического Временного правительства, не исполняющего воли народа, заявляет, что никакие уступки подобному правительству недопустимы, что Совет ждет по этому вопросу только решения Петроградского Совета и обещает в любой момент поддержать вооруженной его силой требования.

30 апреля крестьяне дер. Голышино, Севского уезда, и Алисово, Карачевского уезда Орловской губернии самовольно удалили церковных старост, выбрали новых; в Ревене, Трубчевского уезда, устранен местным населением священник, церковь передана в распоряжении населения. Губернским комиссаром предложено принять меры к восстановлению порядка, привлечению виновных к ответственности, а также оповестить население о недопустимости подобных самоуправств.

Владимиров И.А. С насиженных мест. 1918

В Спасском уезде Казанской губернии татары деревни Чейны насильно отняли у местных землевладельцев Бадамшиных землю, устранили рабочих, угрожали насилием.

Канский уездный Совет крестьянских депутатов Енисейской губернии 30 апреля объявил себя единственным исполнительным органом в уезде, и постановил конфисковать все казенные, церковные и частновладельческие земли. Губернским комиссаром означенному совету указана незаконность его действий.

30 апреля председатель съезда лесопромышленников Костромской губернии телеграммой сообщает, что начавшийся сплав леса по рекам Нее и Нельше с притоками (в Кологривском уезде) вынужден остановиться вследствие непомерно высоких денежных вымогательств крестьян прибрежных деревень за проход мимо их берегов; весь лес, находящийся в воде, поставляется Северным ж. д.; остановка работы угрожает серьезными последствиями, так как богатейший лесной караван, состоящий из 7 миллионов куб. футов леса, пропадает.

Между тем газета «Правда» 30 апреля публикует Резолюцию по аграрному вопросу, принятую на Всероссийской конференции РСДРП (б):

Существование помещичьего землевладения в России есть материальный оплот власти крепостников-помещиков и залог возможного восстановления монархии. Это землевладение неизбежно осуждает подавляющую массу населения России, крестьянство, на нищету, кабалу и забитость, а всю страну на отсталость во всех областях жизни.

«Крестьянское землевладение в России, как надельное (общинное, подворное), так и частное (арендованная и купчая земля), снизу доверху, вдоль и поперек окутано старыми, полукрепостническими связями и отношениями, делением крестьян на разряды, унаследованные от времен крепостного права, чересполосицей и т. д. и т. п. Необходимость сломать все эти устаревшие и вредные перегородки, необходимость «разгородить» землю, перестроить все отношения землевладения и земледелия заново, применительно к новым условиям всероссийского и всемирного хозяйства, составляет материальную основу стремлений крестьянства к национализации всех земель в государстве.

Каковы бы ни были мелкобуржуазные утопии, которыми все народнические партии и группы облекают борьбу крестьянских масс против крепостнического помещичьего землевладения и против всех крепостнических пут всего землевладения и землепользования в России вообще, сама эта борьба выражает собой вполне буржуазно-демократическое, безусловно прогрессивное и экономически необходимое стремление к решительной ломке всех этих пут. <…>

С другой стороны, зажиточное крестьянство России давно уже создало элементы крестьянской буржуазии, и столыпинская аграрная реформа, несомненно, усилила, умножила, укрепила эти элементы. На другом полюсе деревни столь же усилились, умножились сельскохозяйственные наемные рабочие, пролетарии и близкая к ним масса полупролетарского крестьянства.

Чем решительнее и последовательнее будет ломка и устранение помещичьего землевладения, чем решительнее и последовательнее будет буржуазно-демократическое аграрное преобразование России вообще, тем с большей силой и с быстротой будет развиваться классовая борьба сельскохозяйственного пролетариата против зажиточного крестьянства (крестьянской буржуазии)».

Окопы Первой Мировой

В статье «Кому нужна «война до конца»?» «правда» публикует данные о военных прибылях русских промышленников:

«Теперь посмотрим, каковы были доходы наших «патриотов», промышляющих войной за годы войны.

В 1914— 15 г. об-во «Треугольник» с основным капиталом в 21.000.000 руб. получило чистой прибыли 11.932.900 руб. Бакинское нефтепромышленное о-во при основном капитале 7.785.500 р. получило 9.906.600 р. чистой прибыли. Иван Коновалов при 7.000.000 руб. основного капитала получил 7.101.072 руб.

«Тульские меднопрокатные заводы, до войны дававшие от 1.800.000 до 2.800.000 руб. чистой прибыли, за год войны дали 8.390.000 р. чистой прибыли, т. е. почти вчетверо больше; Кольчугинские заводы, вместо 2.230.000 руб. предыдущего года дали 4.220.000 р. чистой прибыли, Никополь-Мариупольские заводы за год войны заработали на 1.280.000 руб. больше, чем в предыдущий год. Сормовские заводы дали 1.600.000 р. военной прибыли. Коломенские — 2.460.000 р. Соединенные кабельные— 1.940.000 р., т-во Любимовского свеклосахарного завода, Федоровского сахарного и Московского сахарорафинадного заводов при общем основном капитале в 3.700.000 р. получили 2.132.000 р. чистой прибыли, Никольская мануфактура Саввы Морозова при 15 миллионах основного капитала дала 12 млн руб. чистой прибыли и т. д.» («Новое Время», 8 июня 1916 года, № 14 459). Это за 1914—15 г. В следующем году безумный рост прибылей наших промышленников достиг еще большей высоты.

О-во Тульских меднопрокатных и патронных заводов в 1915—16 г. исполнило заказов на 56.450.360 руб., получив при этом 15.510.270 руб. чистой прибыли. Т-во латунного и меднопрокатного завода Кольчугина в 1915— 16 г. на основной капитал в 10.000.000 руб. (до июля 1916 г. 6.000.000 руб.) получило чистой прибыли 13.213.774 руб. 95 коп., т. е. 132%».

Морис Палеолог пишет 30 апреля:

«После нескольких прощальных визитов в домах, расположенных вдоль Английской набережной, я прохожу мимо фальконетовского памятника Петру Великому. Без сомнения, у меня в последний раз перед глазами великолепное видение царя — завоевателя и законодателя, этот шедевр конной скульптуры; я поэтому останавливаю экипаж.

За три с половиною года, с тех пор как я живу на берегах Невы, я никогда не уставал любоваться повелительным изображением славного самодержца, надменной уверенностью его лица, деспотической властностью его жеста великолепным устремлением его вздернутого на дыбы коня, чудесной жизнью, вдохнутой во всадника и коня, пластической красотой, величием архитектурной декорации, служащей фоном.

Но сегодня мною владеет одна мысль. Если бы Петр Алексеевич воскрес на миг, какой жестокой скорбью терзался бы он, видя, как совершается или готовится разрушение его дела, отказ от его наследства, отречение от его мечтаний, распад империи, конец русского могущества.»

Справка ИА REGNUM

Алексей Маниковский — генерал от артиллерии, назначенный временно управляющий военным министерством. Выполнял эту роль и после отставки следующего министра, Верховского, и после Октябрьской революции. До революции был близок оппозиционным группам Госдумы. Лидер кадетов Некрасов считал, что Маниковский после революции должен стать военным диктатором.