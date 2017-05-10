Ярославль, 10 мая, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Ярославле на сцене театра драмы им. Ф. Волкова состоятся гастроли Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом театре.

Lunacharskiy.com Фрагмент спектакля «Анна Каренина»

За сезон театр показывает более 200 спектаклей для 100 тысяч зрителей. В репертуаре — более 40 спектаклей, в том числе 10 постановок для детей. Ярославская публика имела возможность познакомиться с коллективом театра, который в 2016 году принимал участие в Международном волковском фестивале со спектаклем «Доходное место».

Для гастролей на сцене первого русского театра севастопольцы выбрали классический репертуар. Это сценическая версия романа «Анна Каренина», комедия по пьесе Антона Чехова «Чайка» и комедия по рассказам того же автора «#ТодаСё». Кроме этого ярославцам будет предложена комедия «Дядюшкин сон», по произведению Федора Достоевского.

«Нас очень волнует и радует встреча с ярославским зрителем — умным, требовательным, понимающим, доброжелательным, готовым вместе с театром идти на эксперименты, сопереживать и развиваться. На мой взгляд, театр прекрасен тем, что он нужен. И в этом смысле Ярославль и Севастополь — театральные «побратимы» — здесь работают одни из самых прекрасных театров», — сказал главный режиссер театра Григорий Лифанов.