Ярославль, 10 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. С начала года в Ярославской области выдано 45 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

За январь-март текущего года жители Ярославской области совершили с использованием карт национальной платежной системы «МИР» 147 тысяч операций на общую сумму 104 миллиона рублей. Средняя сумма покупки по карте составила 710 рублей.

«Динамика выдачи карт «Мир» в Ярославской области положительная: с начала года в регионе выдано более 45 тысяч карт национальной платежной системы. Число их обладателей за три месяца выросло более чем в пять раз», — отмечает заместитель управляющего Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений Ефремов.

На сегодняшний день карту «Мир» выпускают более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов. Количество выпущенных карт национальной платежной системы уже превысило 5 млн штук.

По закону все кредитные организации в России не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт.

Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир». Бюджетники должны быть переведены на карту «Мир» до 1 июля 2018 года» С 1 июля сего года при обращении бюджетников за открытием нового счета им будут выдавать карту «Мир». Пенсионеры смогут заменить на карты «Мир» карты, не являющиеся национальными платежными инструментами, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.