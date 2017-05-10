Псков, 10 мая, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Всего в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины Великой Победы, в Пскове приняли участие 50 тыс. человек, в области — 97,2 тыс. человек.

Pskov.ru «Бессмертный полк» г.Пскова

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в праздничные дни в областном центре не зарегистрировано нарушений общественного порядка, к обеспечению которого привлекались более 800 сотрудников полиции, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены народных дружин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дню Победы в Псковской области посвятили более 50 различных мероприятий.