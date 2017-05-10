Курган, 10 мая, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Зауралье не успевает исполнить указ президента по расселению из аварийного жилья. За три месяца до завершения программы в Курганской области нерасселёнными остаются 107 ветхих домов в Кургане и Шадринске, где проживает более двух тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Schekinov Alexey Victorovich Ветхий дом

Напомним, 4 мая состоялось совместное заседание Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации майских указов. Глава Минстроя РФ Михаил Мень признал, что программа переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года может быть не исполнена в срок в 11 регионах страны. Речь идет о Республике Тува, Забайкальском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Иркутской, Ивановской, Тверской, Тульской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области. По словам Меня, Минстрой России и Фонд ЖКХ вынуждены в ручном режиме работать с каждым проблемным регионом, за ними закреплены специальные кураторы.

«Контрольные проверки, проведенные Счетной палатой, показывают, что в основном это произошло в связи с недостатками в системе управления. На сегодняшний день там, где жильё не введено или не построено, тем не менее есть заключённые контракты, есть определённые подрядчики, и сейчас идёт работа, по сути, по разрыву этих контрактов и попытки возвратить авансы», — обратила внимание Госсовета глава Счетной пататы РФ Татьяна Голикова.

В Зауралье не только не успеют расселить две тысячи нуждающихся в безопасном жилье, считают общественники. На протяжении трех последних лет активисты постоянно проводят мониторинги домов, построенных для переселенцев. По итогам были выявлены факты сдачи жилья низкого качества в Кургане, Шадринске, Кетовском, Петуховском и других районах. В некоторых случаях исправление недочетов затянулось из-за судебных разбирательств и бумажной волокиты, так как большинство объектов запускаются в эксплуатацию без должного контроля. Подрядчики сдают дома с нарушениями, переселенцы страдают от недостроя. Исправляться строители не спешат, как и чиновники не торопятся напоминать застройщикам об обязанностях исправления брака, считают активисты.

Среди основных недостатков в новых домах для переселенцев — низкое качество применяемых отделочных материалов, отсутствие подъездных дорог и элементов благоустройства территории, использование бывших в употреблении строительных материалов, проблемы с вентиляцией и теплоизоляцией, а также плохое качество исполнения работ по инженерным сетям, в результате чего многие подвалы домов оказываются затопленными водой или канализационными стоками.

Чтобы не попасть в число отстающих в реализации программы расселения из авариек, власти Зауралья пойдут на ввод бракованного жилья или будут закупать неликвид на вторичном рынке, опасаются активисты. Поводом для таких опасений они называют то, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин на Госсовете уверил президента в готовности выполнить программу по расселению полностью.

В пресс-службе губернатора пока не прокомментировали ситуацию.