Москва, 10 мая, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил сирийское и ближневосточное урегулирование, сообщает 10 мая пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Лидеры двух стран обсудили также двустороннее сотрудничество. Кроме того, Нетаньяху поздравил президента России и российский народ с 72-й годовщиной Великой Победы.

Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны и умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией.

Также лидеры России и Израиля подчеркнули значимость выступления против попыток отрицания Холокоста. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Напомним, решение о создании четырёх зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики было принято в Астане в ходе очередного раунда переговоров между странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном.

На основании подписанного сторонами Меморандума в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, в границах которых прекращаются боевые действия с использованием любых типов вооружений, в том числе авиаударов. В зонах должен быть обеспечен безопасный доступ гуманитарных и медицинских служб к населенным пунктам.