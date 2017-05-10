Кто кого богаче: рейтинг доходов чувашских чиновников
Чебоксары, 10 мая, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии в 2016 году из членов регионального правительства больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей. На втором месте по уровню задекларированного дохода — глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, заработавший 3,32 млн рублей. Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные на официальном портале органов власти Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Премьер-министр Иван Моторин заработал в 2016 году почти 3,448 млн рублей по основному месту работы, что на 465 тыс. рублей больше, чем было в 2015-м (рост на 15,6%).
К этой сумме добавился «иной доход» в сумме 900 тыс. рублей. Перечень объектов недвижимости не изменился, у супругов они оформлены в долевую собственность: земельный участок (2211 кв. м), жилой дом (195 кв. м) и квартира (108,7 кв. м). Премьер пересел в другой личный автомобиль: вместо Land Rover Freelander 2 появился Nissan Pathfinder.
Почти на уровне премьера заработок у главы ЦИК Чувашии Александра Цветкова, который указал 3,318 млн рублей основного дохода (рост на 826 тыс. рублей к уровню 2015 года, или на 33,2%) и 184 тыс. рублей — «иного». При этом у руководителя Центризбиркома, который в прошлом году был переназначен на должность при трети протестных голосов, в общей совместной собственности появилась квартира (107,5 кв. м) и три нежилых помещения (20,8 кв. м, 18,2 кв. м и 4,4 кв. м). Как и ранее, ему принадлежат квартира (65,1 кв. м), гараж (22,7 кв. м) и Mazda CX-5.
Читайте также: От единодушия к протесту: как выбирали главу ЦИК Чувашии
Вице-премьер, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев задекларировал 3,092 млн рублей, в то время как в 2015 году заработал 2,706 млн рублей (рост на 386 тыс. рублей, или на 14,3%). Его иной доход возрос с 26 тыс. рублей до 415 тыс. рублей. Все объекты недвижимости находятся в долевой собственности: два земельных участка (2066, 1700 кв. м) и квартира (85,8 кв. м). Чиновник остался без машины Kia Rio, но при этом в его пользовании появился недостроенный дом (150 кв. м).
Другой вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина — оказалась на четвёртом месте рейтинга с 2,7 млн рублей основного дохода и 139 тыс. рублей — «иного». Её зарплата уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 255 тыс. рублей (или на 8,6%). Напомним, что Енилина — единственный член правительства Чувашии, данные о зарплате которой по итогам 2015 года были уточнены, в результате перепроверки доход с первоначально указанных в декларации 2,54 млн рублей обновили в сторону увеличения — до 2,96 млн рублей. В остальном без изменений: в долевой собственности четы находится квартира (1085,5 кв. м), супругу принадлежит машина Ssangyang Kyron.
На пятой позиции — глава Минтруда Сергей Димитриев: он заработал более 2,22 млн рублей, его иной доход составил 124,3 тыс. рублей. Ему принадлежат квартира (78,4 кв. м) и автомобиль ВАЗ-2110, в безвозмездном пользовании находятся жилой дом (130 кв. м) и земельный участок (4000 кв. м).
Почти столько же заработал вице-премьер — глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин: 2,219 млн рублей дохода по основному месту работы и 576 тыс. рублей — «иного». Его зарплата выросла по сравнению с 2015 годом почти на 240 тыс. рублей (или на 12,1%). Перечень собственности не изменился: ему принадлежат квартира (82,5 кв. м), гараж (39,6 кв. м), нежилое помещение (75,4 кв. м) и иномарка Toyota Rav 4.
Чуть меньше доход по основному месту работы у министра спорта Сергея Шелтукова (2,11 млн рублей) и вице-премьера — главы Минсельхоза Сергея Артамонова (2,08 млн рублей). Замыкают десятку самых высокооплачиваемых высокопоставленных чиновников глава Мининформполитики Александр Иванов (1.97 млн рублей) и назначенный в феврале 2017 года на должность полпреда Чувашии при президенте РФ Юрий Акиньшин (1,88 млн рублей).
Что касается перечня недвижимости, то можно особо выделить главу Минкультуры Константина Яковлева, которому принадлежат три нежилых помещения (161,8, 326,3 и 286,2 кв. м), доли в двух нежилых помещениях, дом (217 кв. м), земельный участок (1314 кв. м), квартира (51,2 кв. м) и машины Volkswagen Touareg, Renault Sandero. Помимо этого, у супруги министра в собственности три нежилых помещения (211,1, 198,1 и 197,7 кв. м). Так можно отметить министра информационной политики Александра Иванова с четырьмя земельными участками (1930, 1700, 837 и 1000 кв. м) и главу Минтранса Владимира Иванова с двумя нежилыми помещениями (106,3 и 48 кв. м), квартирой (93,8 кв. м), земельным участком (870 кв. м).
Из супругов и жён членов правительства самыми богатыми являются супруги министра транспорта Владимира Иванова (годовой доход 8,03 млн рублей), премьера Ивана Моторина (более 1 млн рублей) и главы Гостехнадзора Сергея Вязовского (773 тыс. рублей).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева выросли. В прошлом году он заработал в общей сложности 4,164 млн рублей. Это на 334 тыс. рублей больше, чем было в 2015 году, — таким образом, за год рост составил 8,7%. Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом. Иной доход возрос за год на 81,5 тыс. рублей — с 342,9 тыс. рублей до 424,4 тыс. рублей.
Читайте также: Доходы главы Чувашии в 2016 году превысили 4,16 млн рублей
Доходы лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы (за период с 1 января по 31 декабря 2015 года)