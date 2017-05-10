Чебоксары, 10 мая, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии в 2016 году из членов регионального правительства больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей. На втором месте по уровню задекларированного дохода — глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, заработавший 3,32 млн рублей. Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные на официальном портале органов власти Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Здание Дома правительства Чувашии

Премьер-министр Иван Моторин заработал в 2016 году почти 3,448 млн рублей по основному месту работы, что на 465 тыс. рублей больше, чем было в 2015-м (рост на 15,6%).

К этой сумме добавился «иной доход» в сумме 900 тыс. рублей. Перечень объектов недвижимости не изменился, у супругов они оформлены в долевую собственность: земельный участок (2211 кв. м), жилой дом (195 кв. м) и квартира (108,7 кв. м). Премьер пересел в другой личный автомобиль: вместо Land Rover Freelander 2 появился Nissan Pathfinder.

Почти на уровне премьера заработок у главы ЦИК Чувашии Александра Цветкова, который указал 3,318 млн рублей основного дохода (рост на 826 тыс. рублей к уровню 2015 года, или на 33,2%) и 184 тыс. рублей — «иного». При этом у руководителя Центризбиркома, который в прошлом году был переназначен на должность при трети протестных голосов, в общей совместной собственности появилась квартира (107,5 кв. м) и три нежилых помещения (20,8 кв. м, 18,2 кв. м и 4,4 кв. м). Как и ранее, ему принадлежат квартира (65,1 кв. м), гараж (22,7 кв. м) и Mazda CX-5.

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Вице-премьер, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев задекларировал 3,092 млн рублей, в то время как в 2015 году заработал 2,706 млн рублей (рост на 386 тыс. рублей, или на 14,3%). Его иной доход возрос с 26 тыс. рублей до 415 тыс. рублей. Все объекты недвижимости находятся в долевой собственности: два земельных участка (2066, 1700 кв. м) и квартира (85,8 кв. м). Чиновник остался без машины Kia Rio, но при этом в его пользовании появился недостроенный дом (150 кв. м).

Другой вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина — оказалась на четвёртом месте рейтинга с 2,7 млн рублей основного дохода и 139 тыс. рублей — «иного». Её зарплата уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 255 тыс. рублей (или на 8,6%). Напомним, что Енилина — единственный член правительства Чувашии, данные о зарплате которой по итогам 2015 года были уточнены, в результате перепроверки доход с первоначально указанных в декларации 2,54 млн рублей обновили в сторону увеличения — до 2,96 млн рублей. В остальном без изменений: в долевой собственности четы находится квартира (1085,5 кв. м), супругу принадлежит машина Ssangyang Kyron.

На пятой позиции — глава Минтруда Сергей Димитриев: он заработал более 2,22 млн рублей, его иной доход составил 124,3 тыс. рублей. Ему принадлежат квартира (78,4 кв. м) и автомобиль ВАЗ-2110, в безвозмездном пользовании находятся жилой дом (130 кв. м) и земельный участок (4000 кв. м).

Почти столько же заработал вице-премьер — глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин: 2,219 млн рублей дохода по основному месту работы и 576 тыс. рублей — «иного». Его зарплата выросла по сравнению с 2015 годом почти на 240 тыс. рублей (или на 12,1%). Перечень собственности не изменился: ему принадлежат квартира (82,5 кв. м), гараж (39,6 кв. м), нежилое помещение (75,4 кв. м) и иномарка Toyota Rav 4.

Чуть меньше доход по основному месту работы у министра спорта Сергея Шелтукова (2,11 млн рублей) и вице-премьера — главы Минсельхоза Сергея Артамонова (2,08 млн рублей). Замыкают десятку самых высокооплачиваемых высокопоставленных чиновников глава Мининформполитики Александр Иванов (1.97 млн рублей) и назначенный в феврале 2017 года на должность полпреда Чувашии при президенте РФ Юрий Акиньшин (1,88 млн рублей).

Что касается перечня недвижимости, то можно особо выделить главу Минкультуры Константина Яковлева, которому принадлежат три нежилых помещения (161,8, 326,3 и 286,2 кв. м), доли в двух нежилых помещениях, дом (217 кв. м), земельный участок (1314 кв. м), квартира (51,2 кв. м) и машины Volkswagen Touareg, Renault Sandero. Помимо этого, у супруги министра в собственности три нежилых помещения (211,1, 198,1 и 197,7 кв. м). Так можно отметить министра информационной политики Александра Иванова с четырьмя земельными участками (1930, 1700, 837 и 1000 кв. м) и главу Минтранса Владимира Иванова с двумя нежилыми помещениями (106,3 и 48 кв. м), квартирой (93,8 кв. м), земельным участком (870 кв. м).

Из супругов и жён членов правительства самыми богатыми являются супруги министра транспорта Владимира Иванова (годовой доход 8,03 млн рублей), премьера Ивана Моторина (более 1 млн рублей) и главы Гостехнадзора Сергея Вязовского (773 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева выросли. В прошлом году он заработал в общей сложности 4,164 млн рублей. Это на 334 тыс. рублей больше, чем было в 2015 году, — таким образом, за год рост составил 8,7%. Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом. Иной доход возрос за год на 81,5 тыс. рублей — с 342,9 тыс. рублей до 424,4 тыс. рублей.

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Доходы лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы (за период с 1 января по 31 декабря 2015 года)

Фамилия, имя, отчество Задекларированный годовой доход руководителя (руб.) Задекларированный годовой доход супруги (супруга)

МОТОРИН Иван Борисович Председатель Кабинета министров 3 447 900,62 (основное место работы) 900 000 (иной доход) 1 013 960,88 (основное место работы) 5 559,41 (иной доход)

в 2015 году — 2982961,54 в 2015 году — 1074740,41

ЦВЕТКОВ Александр Иванович Председатель ЦИК 3 318 399,38 (основное место работы) 183 925,49 (иной доход) 294 288,94 (основное место работы) 60 218,09 (иной доход)

в 2015 году — 2 492 041,22 (основное место работы), 390 573,67 (иной доход) в 2015 году — 328 414,26 (основное место работы), 121 062,79(иной доход)

ВАСИЛЬЕВ Юрий Егорович Вице-премьер —руководитель администрации главы Чувашии 3 091 957,29 (основное место работы) 415 000 (иной доход) 445 620,45

в 2015 году — 2705697,53 (основное место работы), 26091,34 (иной доход) в 2015 году — 291276,57

ЕНИЛИНА Светлана Александровна Вице-премьер —министр финансов 2 710 968,23 (основное место работы) 139 315 (иной доход) 112 318,41 (основное место работы) 320 976,03 (иной доход)

в 2015 году — 2 965 528,01 (основное место работы), 149 215 (иной доход) в 2015 году — 291 276,57 (основное место работы), 0,1 (иной доход)

ДИМИТРИЕВ Сергей Петрович Министр труда и социальной защиты 2 221 930,68 (основное место работы) 124 274 (иной доход) 205 380,77 (основное место работы) 23 332,46 (иной доход)

в 2015 году — 478 161,31 (основное место работы), 885 555,71 (иной доход) в 2015 году — 194 414,27 (основное место работы), 0,08 (иной доход)

АВРЕЛЬКИН Владимир Александрович Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли 2 219 345,43 (основное место работы) 576 026,02 (иной доход) 1 000 (основное место работы) 249 500 (иной доход)

в 2015 году — 1979629,91 (основное место работы), 546377,09 (иной доход) в 2015 году — 47775,15 (основное место работы), 880011,76 (иной доход)

ШЕЛТУКОВ Сергей Сильвестрович Министр физической культуры и спорта 2 111 653,74 (основное место работы) 124 247 (иной доход) 317 308,43

в 2015 году — 1 098 517,21 в 2015 году — 338 607,39

АРТАМОНОВ Сергей Геннадьевич Вице-премьер — министр сельского хозяйства 2 080 739,61 (основное место работы) 125 307,94 (иной доход) 280 777,23 (основное место работы) 270 000 (иной доход)

в 2015 году — 378338,94 (основное место работы), 1667616,7 (иной доход) в 2015 году — 266591,13 (основное место работы), 1035000 (иной доход)

ИВАНОВ Александр Степанович Министр информационной политики и массовых коммуникаций 1 970 457,09 (основное место работы) 745 022,26 (иной доход) 360 277,13 (основное место работы) 145 039,48 (иной доход)

в 2015 году — 1 900 193,53 (основное место работы), 2 748 750,58 (иной доход) в 2015 году — 394 106,74 (основное место работы), 141 550,09 (иной доход)

АКИНЬШИН Юрий Алексеевич Полномочный представитель Чувашии при президенте РФ 1 881 232,56 191 601,02

ЯКОВЛЕВ Константин Геннадиевич Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 1 836 342,27 (основное место работы) 348 570,01 (иной доход) 2 586,24

в 2015 году — 363 449,15 (основное место работы), 3 886 742,22 (иной доход) в 2015 году — 3808,52

ИВАНОВ Владимир Николаевич Министр транспорта и дорожного хозяйства 1 602 858,58 8 034 077,36

в 2015 году — 1 505 588,91 (основное место работы), 440 000,04 (иной доход) в 2015 году — 9 535 529,19 (иные доходы)

ВИКТОРОВ Владимир Николаевич Министр здравоохранения 1 555 374,06 321 483,04

в 2015 году — 1 481 956,04 в 2015 году — 287 500,28

ПЕТРОВ Вениамин Иванович Председатель Го­скомитета по делам гражданской обороны и ЧС 1 344 604,85 (основное место работы) 628 149,07 (иной доход) 235 066,23

в 2015 году — 1 034 592,50 (основное место работы), 509 026,67 (иной доход) в 2015 году — 297 430,76 (иной доход)

СКВОРЦОВ Сергей Иванович Руководитель Государственной ветеринарной службы 1 199 277,67 (основное место работы) 64 888 (иной доход) 118 548,64

в 2015 году — 1 106 797,30 (основное место работы), 67 617,00 (иной доход) в 2015 году — 117 460,88 (основное место работы)

КОЧЕТКОВ Виктор Владимирович Руководитель Государственной жилищной инспекции 1 152 113,98 (основное место работы) 62 282 (иной доход) -

в 2015 году — 282 781,92 -

КАДИЛОВА Марина Витальевна Руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам 1 076 833,83 (основное место работы) 10 327,87 (иной доход) 50 259 (основное место работы) 0,03 (иной доход)

ВЯЗОВСКИЙ Сергей Юрьевич Начальник Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 1 024 135,34 773 000 (основное место работы) 16 068,77 (иной доход)

САПАРКИНА Елена Владимировна Уполномоченный по правам ребенка 875 186,58 192 636,33

ИСАЕВ Юрий Николаевич Министр образования и молодежной политики 527 519,35 (основное место работы)1 042 062,45 (иной доход) 285 488,38

КОРШУНОВ Александр Петрович Министр природных ресурсов и экологии 467 880,03 (основное место работы) 913 051,71 (иной доход) 222 816

ТИМОФЕЕВА Наталья Юрьевна Министр юстиции и имущественных отношений 464 631,46 (основное место работы) 2 323 576,57 (иной доход) -

в 2015 году — 781 522,62 (основное место работы), 590 896,38 (иной доход) -