Мадрид, 10 мая, 2017, 14:14 — ИА Регнум.

«Участники Парижского соглашения по климату с волнением ждут решения Дональда Трампа. Его предшественник Обама поддержал борьбу стран мира против глобального потепления, но Трамп, едва придя к власти, заявил, что Америка в этом проекте участвовать не будет, — пишет газета. — Причиной такого поворота является мнение Трампа, что ограничения, налагаемые соглашением по уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа, негативно скажутся на развитии американской экономики и в частности, промышленности. А России и Китаю никакого ущерба не принесут».

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

Испанское издание ожидает, что «все решится вечером 9 мая на встрече в Белом доме в ходе встречи представителей Департамента энергетики, Агентства по защите окружающей среды с людьми из администрации президента. «Председательствовать на встрече будет дочь Трампа Иванка, помогать ей — зять американского лидера Джаред Кушнер, но, пожалуй, в большей степени решение вопроса зависит не от этих лиц, а от Скотта Прюитта, которого Трамп назначил главой названного выше Агентства, — резюмирует СМИ. — Прюитт отрицает, что изменение климата связано с деятельностью человека. Он сократил на 40% бюджет руководимого им ведомства, удалил с его портала страничку, посвященную глобальному потеплению. И уволил дюжину ученых экологов из совета, введя вместо них дюжину промышленников, чьи предприятия загрязняют окружающую среду, а сокращение выбросов для них означает сокращение прибылей».

В такой обстановке оставить США в числе участников Парижского соглашения может, по мнению газеты, только воля Дональда Трампа. Если на него сумеет оказать достаточное воздействие дочь.