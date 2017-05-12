Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 29 апреля на заседании съезда делегатов с фронта выступили с речами военный министр Гучков и министр юстиции Керенский. Гучков, останавливаясь на вопросе о транспорте, заметил, что если будет достигнуто окончательное соглашение с США, то через несколько недель благоприятное положение обеспечено. С продовольствием дело обстоит сравнительно удовлетворительно, с фуражом же трагически. Далее Гучков заявляет, что он хотя и сторонник демократизации армии, но не может отказаться от принципа личной ответственности.

Иосиф Сталин. 1918 год

Керенский в своей речи заявил, что в настоящее время положение русского государства сложно и трудно.

«Если мы, как недостойные рабы, не будем организованным, сильным государством, то наступит мрачный кровавый период взаимных столкновений, и идеи наши будут брошены под каблук того государственного принципа, что сила есть право, а не право—сила…

Нам говорят: не нужно больше фронта… Там происходит братание. Но разве братание происходит на два фронта? Разве на французском фронте тоже братаются? Нет, товарищи, брататься — так брататься на обе стороны. Разве силы противника уже не переброшены на англо-французский фронт, и разве наступление англо-французов не приостановлено? У нас нет русского фронта, а есть только единый союзный фронт. Мы идем к миру, но есть пути и пути. Есть широкие открытые дороги, но есть и темные и мрачные переулки, идя которыми можно потерять и честь, и жизнь. Мы хотим приблизить конец братоубийственной бойни. Но к этому концу надо идти открытым и ясным путем. Мы — не собрание усталых людей, мы — государство. Если мы предлагаем новые цели войны, то нужно, чтобы нас уважали и враги, и друзья».

Церетели сказал, что для защиты своей свободы, ожидая пробуждения германского пролетариата, русская демократия должна сохранять всю силу и твердость своего боевого фронта, а в тылу оказывать ему всеми силами и средствами самую активную поддержку.

«Мы не стремимся сейчас разорвать союз с союзными державами. Наоборот, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы этот союз, заключенный буржуазией, был еще теснее спаян цементом единения и братства демократии стран Согласия».

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Свободные граждане»

Министр-председатель Львов 29 апреля посетил Милюкова и просил его помочь ему выйти из правительственного кризиса. Милюков в ответ указал альтернативу:

«Или последовательно проводить программу твердой власти и в таком случае отказаться от идеи коалиционного правительства, пожертвовать Керенским, который уже заявил о своей отставке, и быть готовым на активное противодействие захватам власти со стороны Совета. Или же пойти на коалицию, подчиниться ее программе и рисковать дальнейшим ослаблением власти и дальнейшим распадом государства».

Милюков предупредил Львова, что при создании коалиционного правительства он не примет предполагавшейся смены портфеля министра иностранных дел на портфель министра народного просвещения.

Вечером 29 апреля Гучков заявил Временному правительству о своем уходе с поста военного и морского министра.

Французский министр снабжения Альбер Тома произнес 29 апреля в Исполкоме Петроградского Совета речь, в которой отметил, что сейчас между Россией и ее западными союзниками нет полного взаимного понимания. Объединившийся вокруг дела защиты своего свободного существования французский народ ставит себе две основные цели: установление прочного мира и возвращение Эльзаса и Лотарингии. В этих вопросах, по заявлению Тома, нет разногласий между большинством и меньшинством французских социалистов.

Бюро Исполкома Петроградского Совета 29 апреля постановило предложить организаторам Красной Гвардии не агитировать за нее и не предпринимать никаких организационных выступлений, впредь до рассмотрения вопроса о Красной Гвардии в Исполкоме Совета.

В Москве 29 апреля открылся Съезд Крестьянских Депутатов Московской губернии. На съезд прибыло около 500 человек. Докладчица в своей речи призывала делегатов немедленно приступить к организации крестьянских Советов для скорейшего достижения чаяний всего крестьянства — передачи всей земли народу.

По сообщению от 29 апреля председателя Мокшанской уездной управы Пензенского уезда, посев ранних яровых хлебов приходит к концу, недосева в большом количестве ожидать нельзя, так как имевшиеся семена почти все использованы.

В начале крестьяне шли на соглашение с землевладельцами и приступали к работам, но после крестьянских съездов и вынесенных там резолюций, договоры с землевладельцами стали нарушать, почувствовав безнаказанность и возможность свободы действий. При образовании волостных, уездных исполнительных комитетов (в марте месяце) в состав их вошла в большинстве интеллигенция, но затем стали раздаваться голоса против нее, и уже в середине апреля повсеместно в комитетах состав был исключительно из крестьян, тенденция которых относительно земли явно незакономерна и настраивает население к захватам.

Крестьянский съезд на Марсовом поле. Речь крестьянского депутата

7—10 апреля на Пензенском крестьянском съезде постановлено предоставить волостным исполнительным комитетам разумное распределение как сенокосов, так и пастбищ в волости бесплатно и независимо от хозяев, вследствие чего все сенокосные угодья ставятся в зависимость от решения и желания местных крестьян, которые являются полными хозяевами в разрешении этого вопроса, и потому весь племенной скот, а также мясной скот, поступающий постепенно на рынки и на продовольствие армии или должен погибать, или быть весь немедленно перерезан до наступления зимы. Сельское общество при малом количестве в настоящее время рабочих рук не будет в состоянии скосить все луга, а выбирая лишь лучшие, побросает все плохие и, значит, не использует все сенокосные угодья; повсеместно крестьянами запрещается рубка леса, приостанавливаются таковые в проданных участках; весьма остро стоит вопрос относительно пленных и рабочих рук.

29 апреля на всероссийской Конференции РСДРП (б) Зиновьевым была доложена резолюция комиссии (единогласно принятая) об объединении интернационалистов против мелко-буржуазного блока. В резолюции говорилось о том, что объединение с партиями эсеров и меньшевиков, перешедших на позицию «революционного оборончества», безусловно невозможно, но что сближение и объединение с группами и течениями, на деле стоящими на почве интернационализма, необходимо на основе разрыва с политикой мелкобуржуазной измены социализму.

В ЦК партии были выбраны 9 человек, в том числе: Ленин, Зиновьев, Сталин, Каменев, Ногин, Свердлов, Милютин, Смигла, Федоров.

Прения развернулись по национальному вопросу, в котором столкнулись две резко противоречащих друг другу точки зрения. Доклад от комиссии был сделан Сталиным.

«Национальный гнет — это та система эксплуатации и грабежа угнетенных народов, те меры насильственного ограничения прав угнетенных народностей, которые проводятся империалистическими кругами.

В Англии и в Австро-Венгрии национальный гнет никогда не принимал погромных форм, но он существовал в виде ограничений национальных прав угнетенных народностей. Между тем в России он принимает нередко форму погромов и резни…

Угнетенным народам, входящим в состав России, должно быть предоставлено право самим решить вопрос — хотят ли они оставаться в составе Российского государства или выделиться в самостоятельные государства. Сейчас перед нами конкретный конфликт между финляндским народом и Временным правительством. Представители финляндского народа, представители социал-демократии требуют от Временного правительства возвращения народу тех прав, которыми он пользовался до присоединения к России. Временное правительство отказывает в этом, не признавая финляндский народ суверенным. На чью сторону мы должны стать? Очевидно, на сторону финляндского народа, потому что немыслимо признание насильственного удержания какого бы то ни было народа в рамках единого государства. Выставляя принцип права народов на самоопределение, мы поднимаем тем самым борьбу против национального гнета на высоту борьбы против империализма, нашего общего врага.

Вопрос о праве наций на свободное отделение непозволительно смешивать с вопросом об обязательности отделения нации в тот или иной момент. Этот вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, в зависимости от обстановки… С нашей стороны остается, таким образом, свобода агитации за или против отделения, в зависимости от интересов пролетариата, от интересов пролетарской революции…

Неизвестный художник. Монограмма А. П. Серия открыток «Типы революции». «Речь на скорую руку»

Далее. Как быть с теми народами, которые захотят остаться в рамках Российского государства? Если было среди народов недоверие к России, то оно питалось, прежде всего, политикой царизма. Раз царизма не стало, не стало его политики угнетения, должно ослабнуть недоверие, должно расти тяготение к России. Я думаю, что 9/10 народностей после свержения царизма не захотят отделиться. Поэтому партия предлагает устройство областных автономий для областей, которые не захотят отделиться и которые отличаются особенностями быта, языка, как, например, Закавказье, Туркестан, Украина. Географические границы таких автономных областей определяются самим населением сообразно с условиями хозяйства, быта и пр.

Мы должны еще решить вопрос о том, как организовать пролетариат разных наций в одну общую партию. Один план — рабочие организуются по национальностям, — сколько наций, столько и партий. Этот план был отвергнут социал-демократией. Практика показала, что организация пролетариата данного государства по национальностям ведет только к гибели идеи классовой солидарности. Все пролетарии всех наций данного государства организуются в один нераздельный пролетарский коллектив».

От имени секции по национальному вопросу, разошедшейся с резолютивной комиссией, говорил Пятаков. Он обратил внимание на 3 момента, делающие иллюзорным осуществление права на отделение: в области хозяйственной: развитие мирового хозяйства сделало невозможным выделение мелких национально-государственных организмов из общей системы. В области соотношения классов: классовая борьба исключает возможность единообразного направления воли нации, и право на национальное самоопределение, в рамках буржуазного общества, означает подчинение социалистического меньшинства воле буржуазного большинства. В области политики: современная государственно-монополистическая организация устраняет возможность политического и экономического самоопределения на основе буржуазного строя.

Ленин напомнил, что польские социал-демократы были против права на национальное самоопределение в 1903 году, когда этот вопрос не ставился в перспективе социалистической революции. Особенность их позиции в национальном вопросе обусловлена их особым положением в Польше; царский гнет питал националистические страсти буржуазных и мелко-буржуазных слоев Польши. Польским социал-демократам пришлось выдержать отчаянную борьбу с теми из «социалистов», которые готовы были идти и на европейскую войну ради освобождения Польши, и только, польские социал-демократы, насаждая чувства интернациональной солидарности среди польских рабочих, вели их к сближению с рабочими России. Однако попытка навязать отрицание права на самоопределение социалистам угнетающих наций крайне ошибочна и ни к чему другому не могла бы привести, в случае успеха, кроме как к переходу русских социал-демократов на шовинистическую позицию.

Ф.Э. Дзержинский. Член революционной партийной пятерки, руководившей Октябрьским восстанием в 1917 г. в Петрограде

Дзержинский частью повторил возражения Пятакова, частью конкретизировал их. Отделение в известный момент может быть выгодно буржуазии и земельной аристократии и только ей. В Польше, например, на очереди аграрная революция; если Польша будет изолирована от русского революционного потока, то революция эта не произойдет, так как ее нельзя произвести силами одного польского пролетариата. Распространительное толкование права на национальное самоопределение дает оружие в руках сепаратистов против интернационалистов угнетенных наций.

Резолюция комиссии была принята 56 голосами против 16, при 18 воздержавшихся; резолюция секции отвергнута.

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Последней, после доклада Ленина, была принята 58 голосами при 8 воздержавшихся резолюция «О Текущем моменте». Объективные предпосылки социалистической революции, несомненно, бывшие уже налицо перед войной в наиболее развитых передовых странах, назревали и продолжают назревать вследствие войны с громадной быстротой. Русская революция является только первым этапом первой из пролетарских революций, неизбежно порождаемых войной. Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран в Европе, среди массы мелко-крестьянского населения, не может задаваться целью немедленного осуществления социалистического преобразования. Но было бы величайшей ошибкой, а на практике даже полным переходом на сторону буржуазии, выводить отсюда необходимость поддержки буржуазии со стороны рабочего класса, или необходимость ограничивать свою деятельность рамками приемлемого для мелкой буржуазии, или отказ от руководящей роли пролетариата в деле разъяснения народу неотложности ряда практических назревших шагов к социализму. Такими шагами являются: национализация земли, установление государственного контроля за всеми банками, с объединением их в единый центральный банк, а равно за страховыми учреждениями и крупнейшими синдикатами капиталистов, с постепенным переходом к более справедливому, прогрессивному обложению доходов и имущества. Переход при помощи Советов к осуществлению всеобщей трудовой повинности.

Морис Палеолог пишет 29 апреля:

«Группа моих русских друзей уже очень разбросана. Одни переехали в Москву, в надежде найти там более спокойную атмосферу. Другие уехали в свои имения, полагая, что их присутствие морально хорошо повлияет на их крестьян. Некоторые, наконец, эмигрировали в Стокгольм…

Вести из русской армии очень плохие. Братание с германскими солдатами распространено по всему фронту».

Меньшевик Юлий Мартов 29 апреля описывает политическую ситуацию:

«А у нас горе: теперь-таки выяснилось, что наши русские интернационалисты объединились с патриотами (на платформе мира) и, как неизбежно было ожидать, из этого объединения вышло только то… что в стремлении не валить раньше времени милюковское правительство они проявляют именно ту неумеренную «мудрость», о которой ты писала, т. е. , в сущности, не борются с правительством, а лишь мягко критикуют его. Кончилось тем, что Ларин и еще пара человек взбунтовались и телеграфировали нам, что затевают свою интернационалистскую газету. Мы, конечно, их приветствовали и поощрили, но предвидим, какую кашу запутанных отношений придется расхлебывать и какую упорную борьбу придется вести».

Справка ИА REGNUM:

Григорий Евсеевич Зиновьев — российский революционер, большевик. До революции 1917 года был постоянным представителем Ленина в социалистических организациях Европы. Вернулся в Россию вместе с Лениным. При голосовании в ЦК получил 101 голос (Ленин получил 104).

Владимир Павлович Милютин — российский революционер, большевик. До революции неоднократно арестовывался за революционную деятельность: подвергался арестам 8 раз; провёл в тюрьме около 5 лет; два года в одиночке (Кресты); 2 раза был в ссылке. При голосовании в ЦК получил 82 голоса.

Виктор Павлович Ногин — российский революционер, большевик. Рабочий с 15 лет, До революции участвовал в организации забастовок, примкнув к большевикам был одним из первых агентов «Искры». 8 арестов, 6 побегов, 6 лет провёл в тюрьмах, ссылался в Верхоянск. Выступал против апрельских тезисов Ленина. В 1917 году был председателем Моссовета. При голосовании в ЦК получил 76 голос.

Яков Михайлович Свердлов — российский революционер, большевик. Большевик и профессиональный революционер с 1903 года. Неоднократно арестовывался и приговаривался к содержанию в тюрьме и ссылке, в тюрьмах занимался самообразованием. Отбывал Туруханскую ссылку вместе со Сталиным. Создал сильную большевистскую организацию на Урале, организовав боевые дружины рабочих, создал глубоко законспирированную организацию занимающуюся устройством побегов ссыльных большевиков. Под влиянием Ленина Свердлов был избран членом ЦК и возглавил организованный тогда Секретариат ЦК РСДРП. При голосовании в ЦК получил 71 голос.

Ивар Тенисович Смилга — сын расстрелянного царской карательной экспедицией латвийского революционера. В 14 лет вступил в партию большевиков. Организовывал нелегальную пропагандистскую деятельность, был сослан в Сибирь, освобожден Февральской революцией по амнистии. С 24 апреля 1917 года представитель РСДРП в Финляндии. При голосовании в ЦК получил 53 голоса.

Григорий Федорович Федоров — российский революционер, большевик. С 1907 года чернорабочий на городской водокачке, с 1909 слесарь на телефонной станции, с 1911 года рабочий в порту в Гельсингфорсе, с 1912 года рабочий на заводе «Промет» в Петербурге. Участник большевистской организации с 1907 года, примкнул большевистской организации культурно-просветительского общества «Наука», затем участвует в создании газеты «Звезда». Подвергался увольнениям, арестам, высылке, в 1915 году переходит на нелегальное положение. Активный участник Февральской революции, депутат Петроградского Совета. При голосовании в ЦК получил 48 голоса.