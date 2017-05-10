Симферополь, 10 мая, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Доходы главы Республики Крым Сергей Аксенова по итогам 2016 года составили 2,63 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах главы Крыма. В 2015 году Аксенов задекларировал 1,4 млн рублей, в 2014 — 1,6 млн.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Доходы супруги Сергея Аксенова в 2016 году составили 32,8 млн рублей, и увеличились по сравнению с 2015-м почти в 10 раз — с 3,4 млн рублей.

Также по данным на 2016 год в пользовании у Сергея Аксенова находится жилой дом в 577 кв. м и земельный участок в 607 кв.м. В 2015 году в его пользовании была еще и квартира в 81,9 кв.м. В собственности супруги Аксенова — три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль BMW.

Доходы заместителей Аксенова распределились следующим образом: Борис Зимин заработал в 2016 году 14,4 млн (в 2016 году он руководил предприятием ЗАО «Нортгаз», должность вице-премьера занял в феврале этого года), Павел Королев — 4,24 млн, доходы остальных заместителей Аксенова колеблются от 2,35 до 1,5 млн рублей.

Отметим, что председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов за 2016 год задекларировал доход в 83,9 млн рублей — в девять раз больше, чем годом ранее.