Рига, 10 мая, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В случае войны Латвия может рассчитывать на 17 500 солдат, имеющих военную подготовку, заявили в министерстве обороны страны, сообщает LETA.

U.S. Department of Defense Латвийские солдаты

В соответствии с концепцией обороны Латвии, в мирное время вооруженные силы насчитывают 17 500 солдат, имеющих военную подготовку, в том числе 6500 военнослужащих, находящихся на профессиональной службе, 8000 земессаргов (ополченцев) и 3000 военнослужащих в запасе.

В настоящее время в запасе Национальных вооруженных сил (НВС) числится 7655 солдат запаса, проживающих и в Латвии и за рубежом. НВС поставили себе целью к 2018 году обучить и прикрепить к конкретному подразделению НВС 3000 военнослужащих запаса.

Солдатом запаса может быть гражданин Латвии в возрасте от 18 до 55 лет, который призывается на активную военную службу только в случае мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 139 латвийских резервистов, которым были разосланы повестки, на военные учения, проходящие с 15 по 21 августа 2016 года, прибыли всего 33 солдата. В свою очередь, в 2015 году, военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призваны на сборы были около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву всего 59 резервистов.