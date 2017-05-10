Москва, 10 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 11 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Евро опустился к рублю на 97,64 копейки и составил 63,2634 рубля. Доллар США подешевел на 45,58 копейки — до 58,0824 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 мая, составляет 60,4139 рубля, она понизилась на 69 копеек.

Евро по состоянию на 13:55 мск торгуется около отметки 63,05 рубля, доллар США к этому времени опустился ниже отметки в 58 рублей и составляет около 57,9575 рубля.

Рубль дорожает на фоне роста нефтяных котировок. Июньский фьючерс на нефть марки Brent стоит $49,19 за баррель, он подорожал на 1%.

На 10 мая Центробанк РФ поднял официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос на 96,68 копейки и составил 58,5382 рубля. Евро подорожал на 1,51 рубля — до 64,2398 рубля.