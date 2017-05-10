Красногорск, 10 мая, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Московской областив летний сезон 2017 года предполагается функционирование 1278 летних оздоровительных учреждений (ЛОУ) (в 2016 году было открыто столько же ЛОУ), сообщили в областном Роспотребнадзоре.

MSchottlander1 В летнем лагере

В оздоровительных учреждениях смогут отдохнуть 146 тыс. 287 детей. Для них откроется 77 загородных стационарных ЛОУ (в 2016 году — 77 ЛОУ), пять загородных ЛОУ санаторного типа (в 2016 году — 5 ЛОУ), 24 детских летних санатория (в 2016 году — 25 санаториев), девять палаточных лагерей (в 2016 году — 14 ЛОУ) и 1163 ЛОУ с дневным пребыванием (в 2016 году — 1153 ЛОУ).

Средняя стоимость путевки по Московской области в 2017 году составляет 34 тыс. 900 рублей (минимальная 26 тыс. рублей, максимальная 49 тыс. 900 рубля), в 2016 году — 27 тыс. 900 рублей.

В 2017 году на летних отдых детей из бюджета Московской области выделено 1 млн 033 тыс. 554 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из бюджета Московской области на летний отдых детей в лагерях было направлено около 1,6 миллиарда рублей. Все учреждения были проверены и подготовлены к летнему сезону. Всего в области работали 86 загородных лагерей и более 1000 дневных.