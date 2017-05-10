Рига, 10 мая, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Налаживая торгово-экономические связи со странами Персидского залива, Латвия «чешет правой рукой левое ухо». Об этом заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов, комментируя отношения между Евросоюзом и РФ, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цуканов М.В «Латвия чешет правой рукой левое ухо»

«Для того, чтобы о чем-то договориться нужно идти на компромисс. Есть грань, за которую ни одна из сторон никогда не пойдет, если это сотрудничество не равноправное, и не взаимовыгодное, так как перечисленные критерии являются главными во взаимоотношениях», — заявил посол.

Он добавил, что санкции против России и ответные санкции против Европейского союза абсолютно непродуктивны.

«Я читал, что производители молока в Латвии уже налаживают торговлю с Китаем и с государствами Персидского залива. Это словно правой рукой чесать левое ухо. Я имею в виду взаимные российско-латвийские процессы», — отметил Лукьянов.

Посол подчеркнул, что намного выгоднее было бы для обеих стран взаимодействовать напрямую. Это могло бы положительно сказаться и на бюджетах двух стран, и было бы предпочтительнее гражданам — потребителям продукции. «Но раз санкции никто не отменяет, мы просить об их отмене не будем, и отменять свои в одностороннем порядке тоже не станем», — дополнил посол.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. Несмотря на то, что после введения РФ контрсанкций Латвия несет огромные финансовые потери, латвийское руководство выступает за продолжение санкций в отношении России.