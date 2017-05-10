Анкара, 10 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Турция надеется, что США прекратят свою политику поддержки сирийских курдов, заявил вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли, сообщает 10 мая Reuters.

Kurdishstruggle Курдский отряд

Комментарий заместителя премьер-министра страны стал первым официальным ответом на одобрение президентом США Дональдом Трампом военных поставок курдам из Отрядов народной самообороны (YPG).

Анкара считает YPG террористической организацией, но с точки зрения США они являются союзниками в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы не можем согласиться с существованием террористических организаций, которые угрожают будущему турецкого государства», — подчеркнул Джаникли.

«Мы надеемся, что администрация президента США исправит эту ошибку и развернется. Такая политика не принесет выгод, нельзя поддерживать связи с террористами», — добавил вице-премьер Турции.

Напомним, ранее 10 мая президент США Дональд Трамп одобрил поставку вооружений сирийским курдам, ведущим борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данная мера, считают в администрации президента, необходима для осуществления освобождения сирийской Ракки, которую террористы считают своей столицей.