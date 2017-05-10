Симферополь, 10 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Среди регионов России за первые три месяца 2017 года Хакасия, Ненецкий автономный округ и Крым продемонстрировали наибольший рост количества аварий, виновниками которых являются водители-новички, имеющие стаж вождения до двух лет. Об этом 10 мая сообщают «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

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В частности, в Хакасии рост составил 120%, в Ненецком автономном округе — 100%, а в Крыму — 72% по сравнению с аналогичным показателем за тот же период в 2016 году.

При этом в абсолютном выражении Крым значительно опережает оба региона — за три месяца на полуострове произошло 43 аварии, в которых погибли девять человек и 65 получили ранения, в то время как в Хакасии начинающие автомобилисты стали виновниками 11 ДТП, в которых не было погибших, хотя 22 человека получили ранения.

Наконец, в Ненецком автономном округе было всего два ДТП, в которых пострадали два человека — годом ранее молодые водители были виновниками одного ДТП.

По мнению экспертов, причиной такого положения дел в Крыму служит тот факт, что Крым всё ещё «не влился в российскую систему профилактики нарушений правил дорожного движения», в то время как до воссоединения с Россией на полуострове уделяли слишком мало внимания пропаганде культуры вождения.

В свою очередь, в марте в ходе заседания Госсовета министр внутренних дел по Крыму Сергей Абисов отмечал, что около трети всех ДТП в республике являются результатом «несоблюдения норм строительства дорог и их содержания».

В целом число дорожных происшествий по вине начинающих автомобилистов за указанный период времени возросло в 22 регионах страны. В то же время в целом России отмечается снижение числа аварий, случившихся по вине новичков. За первые три месяца произошли 1 тыс. 788 подобных ДТП, в которых погибло 156 человек и более 2,5 тыс. получили ранения.