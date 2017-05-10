Ярославль, 10 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров считает, что предприниматели региона не успеют перейти до 1 июля на новые онлайн-кассы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Pixabay.com Кассовый аппарат

Новые онлайн-кассы должны передавать данные по пробитым чекам на сервер федеральной налоговой службы. На сегодняшний день в Ярославской области поставлено 4 200 онлайн-касс. До 1 июля 2017 года нужно заменить еще 11 тысяч кассовых аппаратов.

До 1 июля текущего года на новые кассовые аппараты должны перейти те предприниматели, которые ранее применяли кассовые аппараты старого образца. До 1 июля 2018 года кассы должны установить те, кто сейчас освобожден от необходимости их применять, — это плательщики ЕНВД и предприниматели, находящиеся на патентной системе налогообложения.

«Очень сомневаюсь, что предприниматели успеют поменять кассы к сроку. Мне кажется, что в кризис затевать такие крупномасштабные реформы губительно. В федеральном законе прописано, что такие кассы должны стоить около 18 тысяч, но мне сообщают, что у нас в области они продаются по 40−70 тысяч рублей. В отдельных регионах России цена доходит до 120 тысяч. Очень опасаюсь, что такая неподготовленная смена касс приведёт к тому, что многие предприниматели уйдут в тень», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

«Переход на новую систему непрост как для Федеральной налоговой службы, так и для самих налогоплательщиков. Однако всем нам следует понимать, что он необходим. Поэтому мы ожидаем содействия от тех структур и организаций, которые работают с налогоплательщиками напрямую, чтобы своевременно решать проблемы и трудности, возникающие при внедрении нового порядка», — сообщила заместителя руководителя УФНС России по Ярославской области Наталья Краснокутская.

Для этого в региональном УФНС создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию. В каждой инспекции открыты учебные классы, куда может обратиться любой предприниматель, и получить консультацию применительно к его ситуации.