Амстердам, 10 мая, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Нидерланды активно расширяют использование возобновляемых источников энергии. Так, в 85 километрах от северного побережья страны была сдана в эксплуатацию крупнейшая в мире прибрежная ветроэлектростанция (ВЭС) под названием Gemini, которую строили совместно с голландцами немцы и канадцы. Ветропарк был открыт 8 мая. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает ресурс Inhabitat.com.

Andy Dingley Ветроэнергетические установки

По словам исполнительного директора голландской компании Van Oord, специализирующаяся на установке шельфовых конструкций, Матиас Хааг, реализация проекта ВЭС Gemini была довольно сложной работой. Особенно много трудностей возникло с логистикой, так как ветротурбины разместили очень далеко от берега.

Строительством офшорного ветропарка занимались канадская Northland Power, немецкая Siemens Wind Power и местная Van Oord. На реализацию проекта ушло в обшей сложности 2,8 млрд евро. В итоге удалось построить ВЭС, состоящую из 150 значительных по размеру ветротурбин. Общая мощность Gemini достигает 600 МВт. Этого достаточно для снабжения электроэнергией 785 тыс. домохозяйств.

Этот проект был задуман еще в 2010 году. Строительство станции было завершено в августе 2016 года. Главным акционером стала Northland Power Inc. (55% акций), Siemens Project Ventures GmbH (20%), Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (10%), HVC N.V. (10%) и Typhoon Offshore (5%). Совокупный долевой капитал участников проекта изначально составил около 500 млн евро, остальные же средства были привлечены за счет кредитов в банках.

Ожидается, что в ближайшие 15 лет на ветроэлектростанцию Gemini будет приходиться около 13% всей энергии, полученной от возобновляемых источников. Лучше всего в Нидерландах развита ветроэнергетика, поэтому на эту ВЭС придется до 25% всей ветрогенерации. За счет этих мощностей будут обеспечены электроэнергией 1,5 млн жителей страны.

Также портал отмечает, что благодаря работе ВЭС Gemini можно будет избежать выбросов CO2 в атмосферу в течение следующих 15 лет 1,25 млрд тонн. Дело в том, что сегодня в целом энергетика Нидерландов очень сильно зависит от ископаемого топлива, на него приходится 95% электрогенерации. Но в Амстердаме надеются, что доля «зеленых» энергоисточников будет расти, и к 2025 году Нидерланды будут получать 14% электроэнегии за счет ветра и солнца. К 2050 году страна хочет до минимума снизить использование ископаемых источников топлива, и стать углеводно-нейтральным государством.

Напомним, что по итогам 2016 года ветряные электростанции в ЕС заняли второе место по вырабатываемой мощности, обойдя угольные тепловые электростанции. На первом месте по-прежнему остались газовые станции. Как ранее писала газета The Guardian, из 24,5 ГВт мощности, которую создают новые электростанции в Евросоюзе, 21,1 ГВт приходится на энергию ветра, солнечного света, движения воды и энергию, получаемую из биотоплива.

Больше всех ветряков стоит Германия. Активно ветроэнергетику также пытаются развивать в Нидерландах, Франции, Финляндия, Ирландии и Латвии. По словам главы WindEurope, лоббисты «зеленой» энергетики намерены добиваться от национальных и общеевропейских властей большего внимания при разработке долгосрочных климатических планов и планов развития энергетики

Кроме того, подобный голландскому ветропару Gemini ранее были построены в Великобритании. Такие ВЭС обходятся вдвое дороже, чем аналогичные объекты на суше. Так, сумма инвестиций в британские ветряные проекты составила 27,5 млрд евро.

Однако в целом если говорить о развитии альтернативной энергетики в Евросоюзе, то оно распространено далеко не везде. 44% получаемой мощности приходится на Германию, которая после аварии на АЭС «Фукусима» решила постепенно оказываться от атомной энергетики и переходить на ВИЭ и газ. А Испания, Португалия, Италия и Греция теперь практически не уделяют внимание этому виду энергетики, хотя активно этим занимались в 2000-х годах. На то есть несколько причин. В том числе, альтернативная энергетика по-прежнему остается не такой надежной и доступной в плане цены по сравнению с традиционными энергоисточниками.