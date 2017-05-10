Москва, 10 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса Российской Федерации в январе-марте 2017 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $38,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Лансере Евгений Евгеньевич. Заморская торговля.1917

«Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $38,3 млрд, что на $12,6 млрд больше чем в январе-марте 2016 года», — говорится в сообщении.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РФ в первом квартале текущего года составил $129,3 млрд и вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В январе-марте 2017 г. внешнеторговый оборот России составил $129,3 млрд и по сравнению с январем-мартом 2016 г. увеличился на 31,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт РФ в январе-марте текущего года составил $83,8 млрд и по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличился на 35,2%.

8 февраля 2017 г. в Федеральной таможенной службе России сообщили, что за минувший год положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось да $103,9 миллиардов — в полтора раза.

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