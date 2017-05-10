Рига, 10 мая, 2017, 16:24 — ИА Регнум. 9 мая, в День Победы, в Риге прошла акция «Бессмертный полк» — огромная колонна людей с портретами членов своих семей, которые сражались против нацизма, прошла маршем к памятнику Освободителям Риги в парке Победы, сообщает портал Rus.delfi.lv. По некоторым данным, в шествии приняли участие до 8 тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Организаторы мероприятия также отмечают, что в рамках акции создается «Книга памяти» — электронная база данных, включающая истории, воспоминания и фотографии победителей, которая на сегодняшний день насчитывает свыше 1,5 тыс. документов.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в столице Латвии 9 мая 2015 года. В 2016 году акция состоялась уже в семи городах страны — Риге, Юрмале, Резекне, Даугавпилсе, Саласпилсе, Айзкраукле и Елгаве.