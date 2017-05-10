Тула, 10 мая, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Заморозки от нуля до пяти градусов мороза прогнозируются на территории Тульской области 11 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

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Как ожидается, подморозит в регионе в ночные и утренние часы.

Главное управление МЧС России по Тульской области в связи с похолоданием предупреждает об опасности повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Резкое похолодание пришло в регионы Центральной России накануне, 9 мая. В День Победы, например, в Ярославской, Тверской, Владимирской областях выпал снег. В Воронежской области температура воздуха опустилась с +25 до +10 градусов, 11 мая в регионе также прогнозируются заморозки — до двух градусов мороза.