Киев, 10 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Усиления санкций в отношении России попросила депутат Верховной рады Надежда Савченко у президента Франции Эммануэля Макрона. Скан своего обращения к французскому лидеру украинский депутат опубликовала в Facebook.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора — Российской Федерации, потому что власть этой страны понимает только силу и решимость, которую Вам и Вашему народу хватает. Усиление международной, технической и военной поддержки Украины поможет странам Европейского союза прекратить и в дальнейшем сдерживать вмешательства российской власти во внутреннюю и внешнюю политику соседних государств», — написала она.

Савченко поздравила Макрона с победой на выборах и поблагодарила французов за «последовательную и безоговорочную поддержку Украины». Она подчеркнула, что эта поддержка особенно важна для Киева в условиях «российско-украинской войны».

Савченко выразила надежду, что с приходом Макрона к власти многое изменится. По ее словам, Украина нуждается в международной поддержке «для защиты территориальной целостности».

Украинский депутат подчеркнула, что именно Франция «играет ключевую роль в нормандском формате», и что она может повлиять на Россию, «нарушающую международное право» на Украине и в Сирии.

Савченко напомнила французскому политику о ситуации в начале Второй мировой войны, когда «принцип невмешательства привел к катастрофе мирового масштаба».

Напомним, Макрон победил на выборах президента Франции во втором туре: за него проголосовали 66,1% избирателей. Явка составила 74,56% от общего числа голосовавших.

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