Москва, 10 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. «Мы сожалеем о той позиции, которое взяло парламентское большинство и правительство к нашим российским коллегам, неучастие в СНГ и другие вещи. Но мы приняли решение, что на всех мероприятиях, в которых предусмотрено участие молдавской стороны, либо это формат СНГ, либо это двухсторонние встречи, мы обязательно обеспечим участие молдавской делегации», — сказал он.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Додон также назвал ошибкой решение парламента Молдавии не принимать участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в марте 2017 года.

«По поводу того решения, что они (парламентское большинство) будут что-то бойкотировать, непонятно почему. Вы знаете демарш, который был в марте, я считаю, что это было ошибкой парламентского большинства. Мы не дадим из-за каких-то личных, партийных, узких амбиций портить наши двусторонние отношения, которые сейчас входят в новый этап своего развития», — указал президент.

В марте спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что делегация от законодательного органа не примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.