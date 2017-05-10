Калуга, 10 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. 46-летний житель Калуги подозревается в совращении малолетних детей. По версии следствия, он завлекал несовершеннолетних, зарегистрировавшись в соцсети под вымышленным именем. Об этом 10 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева.

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Мужчина заводил переписку интимного характера с несовершеннолетними девочками, присылал им фотографии эротического содержания. В настоящий момент установлены три потерпевшие — это девочки 10, 14 и 15 лет. В процессе общения педофил входил в доверие к детям, пытался склонить девочек к личной встрече.

Кроме того, на странице подозреваемого оперативники областного УМВД нашли 255 видеоматериалов порнографического характера. Сейчас данный аккаунт заблокирован.

По ходатайству следователя, подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 29 — изнасилований и насильственных действий сексуального характера.