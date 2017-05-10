Калужский педофил совращал детей в социальных сетях
Калуга, 10 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. 46-летний житель Калуги подозревается в совращении малолетних детей. По версии следствия, он завлекал несовершеннолетних, зарегистрировавшись в соцсети под вымышленным именем. Об этом 10 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева.
Мужчина заводил переписку интимного характера с несовершеннолетними девочками, присылал им фотографии эротического содержания. В настоящий момент установлены три потерпевшие — это девочки 10, 14 и 15 лет. В процессе общения педофил входил в доверие к детям, пытался склонить девочек к личной встрече.
Кроме того, на странице подозреваемого оперативники областного УМВД нашли 255 видеоматериалов порнографического характера. Сейчас данный аккаунт заблокирован.
По ходатайству следователя, подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.
Напомним, в 2016 году в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 29 — изнасилований и насильственных действий сексуального характера.