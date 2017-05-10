Киев, 10 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Украина в один миг потеряла 15% ВВП в Донбассе и 30% валютных поступлений, заявила 10 мая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, сообщает «Новое время».

geralt Экономичесикй кризис

По ее словам, после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, инфраструктура Украины «была полностью разрушена, платежный баланс разорвало на куски и курс валюты <…> отреагировал на это соответственно».

Также Гонтарева добавила, что за 20 лет «имитации реальных реформ» Украина накопила «хронические, несовместимые с жизнью дисбалансы во всех секторах экономики и банковской системы».

«Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК «Нафтогаз», и огромное количество смертельно больных банков», — сказала глава НБУ.

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При этом Гонтарева всячески отрицает свою роль в обрушении украинской экономики.

«Гонтарева виновата в падении гривны не более, чем стюардесса в катастрофе самолета». Как точно сказано», — считает председатель Нацбанка.

Напомним, с 11 мая глава НБУ Валерия Гонтарева слагает своим полномочия и временно передает их исполняющему обязанности председателя банка до тех пор, пока не будет избран новый председатель.

При этом многие эксперты указывают, что деятельность Гонтаревой на посту главы Нацбанка была разрушительной для украинской экономики.

Так, экономический журналист Александр Дубинский привел проект аудиторского заключения компании «Ernst&Young», согласно которому Нацбанк Украины «нарисовал» долг «Приватбанка» в 125 млрд гривен ($4,72 млрд) для оправдания «проекта по отжиму банка у его владельцев и параллельно создания условий для выкачки из бюджета колоссальной суммы средств, которую «реформаторы» намереваются разворовать».