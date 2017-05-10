Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Бен Стиллер выступит в качестве продюсера и режиссера восьми эпизодов. Сообщается, что на данный момент сериал находится на стадии разработки, канал Showtime пока отказывается от комментариев.

Eva Rinaldi Бенисио дель Торо

Одни источники Variety сообщают, что Showtime готов к тому, чтобы дать зеленый свет, другие говорят, что дель Торо и Аркетт все еще ведут переговоры по поводу своего участия, но ожидается, что скоро контракты будут заключены.

Сюжет сериала будет рассказывать о событиях лета 2015 года, когда в розыск были поданы двое заключенных, осужденных за убийство — Ричард Мэтт и Дэвид Пот. Сбежать из тюрьмы Клинтон им помогла Тилли Митчелл, которая была тюремной служащей и имела с ними запутанные сексуальные отношения.

Дель Торо сыграет осужденного убийцу Ричарда Мэтта, Аркетт — Тилли Митчелл, поиски актера на роль Дэвида Пота пока продолжаются. Сценарий к сериалу будет написан Бреттом Джонсоном и Майклом Толкиным, которые познакомились при работе над сериалом «Рэй Донован». В списке продюсеров также значатся Брайан Цюриф, Майкл Де Лука и Ники Вайншток.

Напомним, Бенисио дель Торо — американский актер, выходец из Пуэрто-Рико. Зрителям он знаком по таким известным фильмам, как «Подозрительные лица», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Большой куш» и «Город грехов». Последний фильм с участием актера — «Убийца» режиссёра Дени Вильнёва.