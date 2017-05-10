Бенисио дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале про побег из тюрьмы
Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Бен Стиллер выступит в качестве продюсера и режиссера восьми эпизодов. Сообщается, что на данный момент сериал находится на стадии разработки, канал Showtime пока отказывается от комментариев.
Одни источники Variety сообщают, что Showtime готов к тому, чтобы дать зеленый свет, другие говорят, что дель Торо и Аркетт все еще ведут переговоры по поводу своего участия, но ожидается, что скоро контракты будут заключены.
Сюжет сериала будет рассказывать о событиях лета 2015 года, когда в розыск были поданы двое заключенных, осужденных за убийство — Ричард Мэтт и Дэвид Пот. Сбежать из тюрьмы Клинтон им помогла Тилли Митчелл, которая была тюремной служащей и имела с ними запутанные сексуальные отношения.
Дель Торо сыграет осужденного убийцу Ричарда Мэтта, Аркетт — Тилли Митчелл, поиски актера на роль Дэвида Пота пока продолжаются. Сценарий к сериалу будет написан Бреттом Джонсоном и Майклом Толкиным, которые познакомились при работе над сериалом «Рэй Донован». В списке продюсеров также значатся Брайан Цюриф, Майкл Де Лука и Ники Вайншток.
Напомним, Бенисио дель Торо — американский актер, выходец из Пуэрто-Рико. Зрителям он знаком по таким известным фильмам, как «Подозрительные лица», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Большой куш» и «Город грехов». Последний фильм с участием актера — «Убийца» режиссёра Дени Вильнёва.